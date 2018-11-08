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В Милане пройдет фестиваль ризотто

09.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В Милане 18 ноября пройдет Фестиваль ризотто. В течение дня, с 10.00 до 22.00, итальянские повара будут бесплатно угощать различными версиями популярного блюда.

В качестве площадки для праздника в этом году выбран двор исторического фермерского хозяйства в районе Cascina Merlata. 

В дополнении к дегустациям ризотто пройдут дегустации итальянского пива и местных вин. Также готовятся дневные и вечерние шоу, на которых выступят популярные миланские музыканты.

Ризотто является самым распространенным блюдом из риса на севере Италии. Классическим вариантом в Милане и региона Ломбардия в целом считается ризотто с шафраном. Пяность придает миланскому ризотто изысканный золотисто-желтый цвет.

 
 
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В Милане 18 ноября пройдет Фестиваль ризотто. В течение дня, с 10.00 до 22.00, итальянские повара будут бесплатно угощать различными версиями популярного блюда. В...
 
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