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В Минске установят 17 новогодних елей

09.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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УП "Мингорсвет" установит 17 искусственных новогодних елей в разных районах Минска, сообщает агентство "Минск-Новости". Праздничную иллюминацию включат 15 декабря.

Самые высокие ели украсят главные площади – Октябрьскую, Государственного флага и Независимости (у зданий Мингорисполкома и Дома правительства), а также площадки около "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены", городской ратуши, Дворца детей и молодежи, в Лошицком парке, около Национальной библиотеки, кафедрального собора, Комаровского рынка, цирка, универмага "Беларусь", сквер имени Уго Чавеса и на проспекте Дзержинского, 91.

Уже установлена ель напротив Ледового дворца на улице Притыцкого.

Главную новогоднюю ель, которая будет установлена на Октябрьской площади, украсят множеством ярких светящихся лампочек, так называемых пикселей. Гирлянды из них покроют дерево с искусственными лапками своего рода сеткой и смогут изображать практически любую картинку по заданной программе.

Программой, как рассказал начальник электросетевого района №5 УП "Мингорсвет" Георгий Таболин, будут управлять с установленного под елью прибора – контроллера. Также предусмотрено музыкальное сопровождение сменяющих друг друга разноцветных картинок. В настоящее время заканчивается тестирование этих гирлянд.

 
Теги: Минск
 
 
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УП "Мингорсвет" установит 17 искусственных новогодних елей в разных районах Минска, сообщает агентство "Минск-Новости". Праздничную иллюминацию включат 15 декабря.
 
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