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"Жаворонки" болеют раком молочной железы реже, чем "совы"

09.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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На ежегодной конференции Национального института изучения рака в Глазго, Шотландия, была представлена научная работа, авторы которой выяснили, что женщины, которые более активны в первой половине дня, реже подвержены развитию рака молочных желез.

Ученые проанализировали информацию о полутысяче женщин, и обнаружили, что у "жаворонков" риск появления злокачественной опухоли груди  ниже на 40%, чем у "сов". Также исследование показало, что у женщин, которые спят больше 7-8 часов, риск рака молочной железы составляет 20% на каждый дополнительный час сна.

"Жаворонки" болеют раком молочной железы реже, чем "совы"

Исследователи намерены продолжить изыскания в этом направлении, чтобы сформулировать конкретные причины такой взаимосвязи и подготовить рекомендации для женщин относительно привычек, связанных со сном. "Мы хотели бы пойти дальше и узнать механизмы, являющиеся причиной полученных нами результатов", - отметила научный сотрудник Интегративной программы эпидемиологии рака в Бристольском университете Ребекка Ричмонд.

 
 
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На ежегодной конференции Национального института изучения рака в Глазго, Шотландия, была представлена научная работа, авторы которой выяснили, что женщины,...
 
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