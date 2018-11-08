"Жаворонки" болеют раком молочной железы реже, чем "совы"

На ежегодной конференции Национального института изучения рака в Глазго, Шотландия, была представлена научная работа , авторы которой выяснили, что женщины, которые более активны в первой половине дня, реже подвержены развитию рака молочных желез.

Ученые проанализировали информацию о полутысяче женщин, и обнаружили, что у "жаворонков" риск появления злокачественной опухоли груди ниже на 40%, чем у "сов". Также исследование показало, что у женщин, которые спят больше 7-8 часов, риск рака молочной железы составляет 20% на каждый дополнительный час сна.





Исследователи намерены продолжить изыскания в этом направлении, чтобы сформулировать конкретные причины такой взаимосвязи и подготовить рекомендации для женщин относительно привычек, связанных со сном. "Мы хотели бы пойти дальше и узнать механизмы, являющиеся причиной полученных нами результатов", - отметила научный сотрудник Интегративной программы эпидемиологии рака в Бристольском университете Ребекка Ричмонд.