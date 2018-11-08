Harley-Davidson представил свой первый электробайк

Четыре года потребовалось Harley-Davidson, чтобы довести до серийного производства концепт первого в истории марки байка на электротяге. В продажу Harley-Davidson LiveWire поступит уже в следующем году.





Пока неизвестно, сколько будет стоить мотоцикл и какие модификации составят линейку электробайков. А вот по общей технической базе новинки информации уже достаточно. Известно, что в движение Harley-Davidson LiveWire будет приводить электрический силовой агрегат, который поместят в нижней точке рамы. Сделано это для того, чтобы добиться лучшей управляемости на разных скоростях, а также обеспечить хорошие показатели торможения.

Основную батарею байка произведут из литий-ионных элементов, заключенных в литой алюминиевый корпус. Дополнительную 12-вольтовую задействуют для работы фар, цифрового управления, сигнала и приборного дисплея.

Предусмотрено семь режимов езды, три из которых настраиваются, по желанию, вручную. В основном они затрагивают настройку подвески Shows.





Harley-Davidson оснастила LiveWire динамиками, которые имитируют "фирменное" звучание моторов "харлеев".

В стандартную комплектацию войдут тормозные суппорты Brembo Monoblock в "коалиции" с 300-миллиметровыми двойными тормозными дисками, антиблокировочная и антипробуксовочная системы.

Принимать предзаказы на LiveWire Harley-Davidson начнет в январе следующего года.