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15 ноября истекает срок уплаты имущественных платежей за 2018 год

09.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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15 ноября истекает срок уплаты имущественных платежей за 2018 год

Уважаемые собственники жилых домов, двух и более квартир, гаражей и других строений, а также владельцы земельных участков, отдел по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Глубокскому району напоминает о необходимости уплаты физическими лицами имущественных платежей (налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы) за 2018 год. Срок уплаты истекает 15 ноября.

Граждане, пользующиеся Интернет-сервисом «Личный кабинет», размещенного на портале Министерства по налогам и сборам (http://www.portal.nalog.gov.by), извещение на уплату имущественных налогов могут просмотреть и распечатать там.

В случае, если по каким-либо причинам Вы не получили извещение, рекомендуем самостоятельно обратиться в налоговый орган с целью уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет.

Факт неполучения извещения не освобождает плательщика от уплаты налогов.

Обращаем Ваше внимание, в случае неполной или несвоевременной уплаты имущественных платежей граждане привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством. Сумма административного штрафа за умышленную неуплату налогов составит 122,50 рублей. Кроме того, за несвоевременную уплату налога за каждый календарный день просрочки начисляются пени. Образовавшаяся перед бюджетом задолженность подлежит принудительному взысканию путем совершения нотариусом исполнительной надписи, при этом должнику придется заплатить нотариальный тариф за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового характера. Взыскание платежей будет производить отдел принудительного исполнения  Шарковщинского  района.

Наш телефон для справок: 4-17-64.

Отдел по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Глубокскому району.

Заместитель начальника инспекции-

начальник отдела  по работе с плательщиками

по Шарковщинскому району                                                               И.А.Бурчик

 

 

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