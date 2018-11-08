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"Одно утро" с Ларисой Грибалевой: "Уход за собой у меня простой: успел помыться - уже хорошо!"

09.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

Мы уже были в гостях у белорусских телеведущих:

Узнавали секреты красоты и успеха девушек, которые побеждали в конкурсах красоты:

И заглядывали в косметичку к тем, для кого красота — это еще и работа:

А сегодня мы разделили утро с певицей, телеведущей и многодетной мамой Ларисой Грибалевой. О том, как ей удается оставаться молодой и внутренне, и внешне, и каких усилий на самом деле стоит красота — в нашем сегодняшнем разговоре.


— Утро начинается со сборов детей в школу. И хотя отвезти их туда — обязанность папы, я все равно просыпаюсь вместе со всеми. Отправляюсь на кухню, наливаю для младшей дочери молоко в бутылочку, а дальше как повезет. Если дочка после этого снова заснет, будет возможность и у меня поваляться, а если нет — что поделать, придется окончательно вставать.

Пока позанимаешься с маленьким ребенком, у которого на все ответ «нет»: мыться — нет, одеваться — нет, кушать — нет, — пройдет пол-утра! (Смеется.) И все разъедутся по своим делам. Так что завтракаю я поздно и самая последняя. Прислушиваюсь к себе, пытаюсь понять, чего бы мне сегодня хотелось. В общем, это может быть что угодно: и макароны с яйцом типа запеканки, и каша. Сегодня вот завтрак а-ля «что нашла в холодильнике». (Улыбается.)

Правда, несмотря на отсутствие предпочтений в еде, есть кое-что, без чего Лариса утро не начинает:

— Без кофе обойтись не могу. Недавно по состоянию здоровья пришлось несколько месяцев воздерживаться от этого бодрящего напитка, и я слышала запах кофе буквально везде! Сейчас, к счастью, уже себе позволяю в день выпить чашку — одну, но большую.


— Меньше всего я люблю ходить в тренажерный зал. Вообще каждый человек находит себе оправдание: например, читает высказывания известных личностей и им следует, потому что это удобно. Мне вот когда-то один тренер сказал, что в зал нельзя приходить уставшим — это еще хуже для здоровья, чем не заниматься спортом вовсе. Так вот, это мое оправдание. (Улыбается.) А если серьезно, мне хватает «бытового» спорта — работы, ухода за детьми.

Ларисе недавно исполнилось 45: как она сама говорит, «напал возраст ягодки». Глядя на нее, поверить в ягодку легко, а вот в пятый десяток — сложно. Кто-то увидит в моложавости певицы заслугу косметологов или усиленный домашний уход, но реальность совсем другая.

— Уход за собой у меня простой: успел помыться — уже хорошо! (Смеется.) Недавно Нина Богданова, которая стала мамой в третий раз, в соцсетях написала: «С каждым ребенком все больше ценишь возможность помыть голову». Я ее прекрасно понимаю, да и любая мама поймет: как бы тихо ты ни выходил из комнаты, ребенок все равно проснется. Так что, бывает, могу заснуть с концертным гримом на лице. Старшая дочь на меня ругается, да и я сама считаю, что это неправильно. Но что поделать? И ведь косметики у меня — немереное количество, а руки до себя не доходят. Так что за свою внешность я могу сказать спасибо только родителям.

Лет 10, а то и 15 назад один косметолог у меня поинтересовался: «Вы к кому ходите на процедуры?». Я ответила, что ни к кому. Он на меня внимательно посмотрел и сказал: «И не ходите!» (Смеется.) Я считаю, чем позже девушка начинает делать «уколы красоты», тем лучше. К тому же я такая трусиха! Понимаю, что я — человек медийный, но все оттягиваю тот момент, когда нужно будет что-то с собой делать. Психологически я не готова к этому и пока выбираю стареть красиво. Надеюсь, что у меня получается. (Улыбается.)


Младшая дочь не дает Ларисе скучать

На те случаи, когда удается выкроить время на домашние процедуры, у Ларисы есть проверенная схема:

— Сначала идет очищение. Я предпочитаю гелевые продукты, а вот молочко не люблю, хотя, наверное, оно больше подошло бы моей склонной к сухости коже. Нынешние средства мне выписывал дерматолог: они мне понравились и в итоге остались в моем повседневном уходе.

После умывания протираю лицо тоником, а потом наношу крем. Мне очень нравится белорусская линейка LuxCare. Из этой серии меня есть ночной, дневной кремы, а также крем для зоны век и губ — он уже почти закончился. Я не люблю излишне ароматизированные средства, а эти как раз приятно пахнут. Кстати, слышала от сотрудников компании, что в этих баночках то же, что и в дорогих французских, ведь наши фабрики берут все ингредиенты за границей. К тому же местные производства строго соблюдают правила, и можно быть уверенной: что написано на этикетке, то и содержится в этом креме.



— Еще люблю вот эту корейскую маску: она гелевая, но при контакте с водой начинает пузыриться. После использования кожа чистая, приятная на ощупь. Кто-то предложил попробовать, и мне так понравилось, что попросила сестру привезти мне целый мешок! (Улыбается.)

Косметику я стараюсь не покупать без рекомендации специалистов: я не химик и в этих вещах не разбираюсь. Например, когда у меня появились высыпания, я отправилась за советом к дерматологу. Если нужно что-то из «декоративки», обращаюсь к своей подруге — визажисту Свете Ефимик. Вообще для того, чтобы экономить, особенно на декоративной косметике, хотя бы раз нужно воспользоваться помощью профессионала. Визажист подскажет, какие средства вам нужны и подходят. И вы сможете взять что-то одно вместо десятка ненужных продуктов.


— Кремами для тела я пользуюсь редко. Правда, есть у меня масло — оно против растяжек, но, естественно, ничего с ними не делает. Зато отлично увлажняет и быстро впитывается. А с учетом того, что я наношу его в режиме «раз в год», кожа и вовсе «съедает» его моментально! (Смеется.)

Что касается ухода за волосами, дома я их разве что мою. (Улыбается.) Очень редко вместо бальзама у меня маска, и то мгновенная. Средства для волос стараюсь покупать профессиональные: предубеждений по поводу стоимости у меня нет, но я считаю, что косметика обязательно должна быть хорошего качества.


— На мероприятия чаще всего наношу себе макияж сама. Но если предстоят съемки или какие-то особо важные события — как, например, мой юбилейный концерт 30 ноября, я обращаюсь к специалистам. Планируется большое интерактивное шоу, где кроме песен мы со зрителями будем вспоминать некогда популярную программу «Все нормально, мама», рубрику «Щас спяю» и прочее. Хочется, чтобы это была ностальгия по 90-м, но при этом получилась современная, модная картинка. Поэтому без помощи профессионалов не обойтись! И я буду работать и с визажистом, и с парикмахером-стилистом, и даже со специалистом по костюмам — моей давней подругой и коллегой Наташей Кудриной.

Что касается повседневного макияжа, обычно я стараюсь ничего не наносить, но сегодня использую тональный крем и консилер. В выборе подобных средств полагаюсь на подруг-визажистов — им виднее. Ведь косметика постоянно меняется, технологии уходят вперед, и мода диктует свое. Раньше, например, были в тренде очень плотные тональные кремы и матовая кожа. Моя любимая пудра как раз куплена в те времена. Ее вполне можно использовать даже вместо тона: наносить круговыми движениями на увлажняющий крем и получать полноценное покрытие. Я очень люблю этот продукт, и хотя мода на матовость прошла, периодически им пользуюсь.



— Но чаще в ходу у меня прозрачная фиксирующая пудра. Ее можно наносить бесконечно, при этом на лице ее все равно не видно. Очень полезная опция для тех, кто работает в кадре: когда лицо начинает блестеть от софитов, можно исправить ситуацию без ущерба для картинки. Да, конкретно этот экземпляр дорогой, но хватит такой пудры надолго.

Вообще сейчас на любой бюджет можно что-то найти. Я вот очень горжусь, когда получается купить белорусские товары, радуюсь, когда выходит что-то новое. Кстати, любимая тушь и карандаш для губ у меня отечественные! (Улыбается.)



— Для контуринга лица у меня есть кремовые стики, но чаще я использую классическую палетку для глаз и лица. Беру скошенную кисть и прорабатываю скулы тоном на два оттенка темнее лица. Тут главное не переборщить. Нос я себе не «делаю» — у меня с ним все в порядке. (Смеется.) Хайлайтер наношу на все выступающие части лица.

В макияже глаз придерживаюсь стандартной схемы: темный оттенок в складку, светлый — на все веко. Что касается бровей, недавно я сделала себе татуаж. У меня всегда были хорошие брови, но с возрастом в некоторых местах они перестали расти, так что я попросила мастера проработать именно эти зоны. Получилось натурально! Теперь я брови только расчесываю. А если делаю сценический макияж, могу добавить цвета.

Нижние ресницы я не крашу, и женщинам после 40 делать это не советую. Разве что если макияж вечерний, и нижнее веко обозначено тенями, это будет органично.




— А теперь делаем молодое лицо! (Улыбается.) Румяна у меня классического персикового оттенка, очень давно их использую. Кстати, информация о том, что румяна и пудры могут портиться, — это чисто маркетинговый ход, не верьте. В сухих продуктах портиться нечему!

Румяна наношу не только на яблочки щек, но и немного в складку века — это освежает взгляд. Еще для свежести можно прорисовать межресничную стрелку, но я ее уже сделала вместе с бровями, чтобы меньше времени тратить на макияж.

Помаду использую редко. Во-первых, я больше люблю делать акцент на глаза, а во-вторых, это непрактично: поёшь живьем, зубы в помаде, микрофон в помаде, борода в помаде! (Смеется.) Поэтому я предпочитаю карандаши или блески.



— Чем проще выглядит упаковка, тем лучше. Да, как и все девочки, люблю симпатичное, но я против вещизма. Чем больше мы потребляем, тем больше загрязняем планету и тем хуже условия, в которых мы живем. Поэтому я не люблю упаковки с золотом и бриллиантами: в первую очередь надо смотреть не на форму, а на содержание.

Не стоит думать, что красота — это очень дорого и что позволить себе быть красивым может лишь тот, у кого есть деньги. На самом деле все может быть с точностью до наоборот. Важно хотя бы раз посвятить себе время, сходить к специалисту, на курсы макияжа для себя, где разберут вашу косметичку. Я дарила такое обучение своей дочке и знаю, что там не заставляют скупать люкс — напротив, предлагают бюджетную альтернативу. Так что не стоит бояться.


Уходя, мы просим наших героинь пожелать читательницам LADY что-нибудь приятное. Лариса отмечает, что с приходом холодов самое актуальное пожелание — почаще улыбаться.


— С каждым днем улыбок на улицах все меньше и меньше. А ведь женщины должны помнить, что прежде всего они женщины! И их сияющий вид радует мужчинам глаз. Не стесняйтесь быть счастливыми и показывать свое счастье.

 
 
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Сегодня мы разделили утро с певицей, телеведущей и многодетной мамой Ларисой Грибалевой. О том, как ей удается оставаться молодой и внутренне, и внешне, и каких...
 
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