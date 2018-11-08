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Пять иностранных фильмов - претендентов на "Оскар"
Если хочется посмотреть хорошее кино, а глаза разбегаются, можно довериться фестивалям и академикам. AFISHA.TUT.BY вместе с видеосервисом
«Тони Эрдманн» / Toni Erdmann
Ни одной звезды в касте, увесистый хронометраж, немецко-австрийский след и режиссер-женщина, наконец. Да у «Тони Эрдманна» вообще не было шансов оказаться в поле зрения общественности! Но он не просто появился на горизонте, но и возглавил все мыслимые и немыслимые
Немецкая ирония прицеливается в корпоративную культуру и пресыщенное буржуазное общество и попадает в яблочко с первого раза. Это фильм о рабстве в наглаженных блузах и приталенных пиджаках, о свободе в ростовом костюме йети и с накладными зубами. О близости и о том, как она подменяется и подавляется. О важности момента и о том, как редко мы бываем искренни сами с собой, что уж говорить об окружающих. О любви, наконец.
«Мустанг» / Mustang
Дебютная полнометражная картина турецкого режиссера Дениз Гамзе Эргювен — очаровательная coming-of-age story с восточными нотами. Впрочем, это еще и сатира на патриархальный уклад жизни, мужской шовинизм и его лицемерие. Эргювен прекрасно передает ощущение замкнутости в доме, который станет для девочек тюрьмой, и свободы — за его пределами. Это важное кино для нестоличной Турции: пока Стамбул покоряют европейские ценности, в сотнях километров от столицы на женщин все еще смотрят как на хранительниц очага и кухарок. Кто победит и какой ценой эта победа дается, тонко и талантливо покажет «Мустанг».
«Развод Надера и Симин» / Jodaeiye Nader az Simin
В фокусе иранца Фархади — всегда сложные моральные вопросы и дилеммы, которые он ставит перед чеховским маленьким человеком. И заставляет его (обычно два часа) искать выход. «Развод Надера и Симин» снова вернул славу иранскому кино и наряду с «Такси» Панахи принес Ирану «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Критики наперебой называют Фархади главный режиссером иранского кино, воспевают драматургию его картин и обязательно углядят в частном случае семейного конфликта и неумолимое колесо бюрократии, и двуликость морали, и новый взгляд на старые вопросы религии в исламском обществе.
«Коммивояжер» / Forushande
Все, за что мы только что похвалили Фархади, — в его следующем фильме. Который, кстати, не просто номинировался на «Оскар», но и завоевал статуэтку — в 2017 году. На фоне моральных проблем здесь у иранца еще и социальные, классовые вопросы и предрассудки. На фоне разговоров о насилии и правах женщин «Коммивояжер» будет смотреться красной тряпкой для феминисток, но Иран и не ассоциируется с историей про гендерное равенство.
«Великая красота» / La grande bellezza
Даже не допустим мысли, что вы не видели это кино. Но вопрос в том, сколько раз вы его пересматривали? Правильный ответ: всегда недостаточно. Для своих на тот момент 43 лет Соррентино подошел к пониманию современной Италии и праздного образа жизни аристократии так близко, что могло показаться, будто за камерой — 80-летний умудренный опытом старец. Блистательная некогда Римская империя и все, что от нее осталось, — чудесные в своей роскоши особняки и остатки ценностей, которые сейчас в меньшей степени свидетели истории, а в большей — декорации для красивой вечеринки. Погружаться в этот мир с Джепом Гамбарделлой — как гулять по Нью-Йорку с Вуди Алленом.
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AFISHA.TUT.BY вместе с видеосервисом VOKA собрала пять фильмов, которые номинировались на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" - то есть стали главными картинами в...
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