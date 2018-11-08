Если хочется посмотреть хорошее кино, а глаза разбегаются, можно довериться фестивалям и академикам. AFISHA.TUT.BY вместе с видеосервисом VOKA собрала пять фильмов, которые номинировались на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» — то есть стали главными картинами в своих странах. Считаем, что это достаточный аргумент для просмотра.

«Тони Эрдманн» / Toni Erdmann

Режиссер: Марен Аде. О чем кино: бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

Ни одной звезды в касте, увесистый хронометраж, немецко-австрийский след и режиссер-женщина, наконец. Да у «Тони Эрдманна» вообще не было шансов оказаться в поле зрения общественности! Но он не просто появился на горизонте, но и возглавил все мыслимые и немыслимые топы лучших фильмов года. Это кино об отцах и детях, о том, как мы перестаем быть собой, пытаясь влиться в социум, о рамках и границах, которые навязывает общество, а порой мы себе сами.

Немецкая ирония прицеливается в корпоративную культуру и пресыщенное буржуазное общество и попадает в яблочко с первого раза. Это фильм о рабстве в наглаженных блузах и приталенных пиджаках, о свободе в ростовом костюме йети и с накладными зубами. О близости и о том, как она подменяется и подавляется. О важности момента и о том, как редко мы бываем искренни сами с собой, что уж говорить об окружающих. О любви, наконец.

«Мустанг» / Mustang

Режиссер: Дениз Гамзе Эргювен. О чем кино: в деревне на севере Турции пять сестер-подростков возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Консервативные воспитатели считают эти невинные игры непозволительными и всерьез берутся за воспитание девушек. Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются приготовления к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые девушки не собираются мириться с традициями, ограничивающими их свободу.

Дебютная полнометражная картина турецкого режиссера Дениз Гамзе Эргювен — очаровательная coming-of-age story с восточными нотами. Впрочем, это еще и сатира на патриархальный уклад жизни, мужской шовинизм и его лицемерие. Эргювен прекрасно передает ощущение замкнутости в доме, который станет для девочек тюрьмой, и свободы — за его пределами. Это важное кино для нестоличной Турции: пока Стамбул покоряют европейские ценности, в сотнях километров от столицы на женщин все еще смотрят как на хранительниц очага и кухарок. Кто победит и какой ценой эта победа дается, тонко и талантливо покажет «Мустанг».

«Развод Надера и Симин» / Jodaeiye Nader az Simin

Режиссер: Асгар Фархади. О чем кино: супруги Надер и Симин решили уехать из Ирана в поисках лучшей жизни. Но в один момент Надер все-таки решает остаться рядом со своим отцом, страдающим болезнью Альцгеймера. Симин подает на развод в надежде уехать с их 11-летней дочерью, но судебное решение оказывается не в ее пользу. Дочь тем временем надеется, что мама одумается и вернется.

В фокусе иранца Фархади — всегда сложные моральные вопросы и дилеммы, которые он ставит перед чеховским маленьким человеком. И заставляет его (обычно два часа) искать выход. «Развод Надера и Симин» снова вернул славу иранскому кино и наряду с «Такси» Панахи принес Ирану «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Критики наперебой называют Фархади главный режиссером иранского кино, воспевают драматургию его картин и обязательно углядят в частном случае семейного конфликта и неумолимое колесо бюрократии, и двуликость морали, и новый взгляд на старые вопросы религии в исламском обществе.

«Коммивояжер» / Forushande

Режиссер: Асгар Фархади. О чем кино: отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Однако семейная драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом из тихой гавани превращается в место преступления.

Все, за что мы только что похвалили Фархади, — в его следующем фильме. Который, кстати, не просто номинировался на «Оскар», но и завоевал статуэтку — в 2017 году. На фоне моральных проблем здесь у иранца еще и социальные, классовые вопросы и предрассудки. На фоне разговоров о насилии и правах женщин «Коммивояжер» будет смотреться красной тряпкой для феминисток, но Иран и не ассоциируется с историей про гендерное равенство.

«Великая красота» / La grande bellezza

Режиссер: Паоло Соррентино. О чем кино: аристократки, нувориши, политики, преступники высокого полета, журналисты, актеры, декаденствующие отпрыски благородных семейств, священники, художники, подлинные или мнимые интеллектуалы. Всех их поглощает современный Вавилон, пока они ткут канву непрочных взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне старинных дворцов, огромных вилл и великолепных террас. Все они здесь, и никто не предстает в выгодном свете. Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за этим парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые производят на него гнетущее впечатление. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета. Вечный город подобен умершей диве.

Даже не допустим мысли, что вы не видели это кино. Но вопрос в том, сколько раз вы его пересматривали? Правильный ответ: всегда недостаточно. Для своих на тот момент 43 лет Соррентино подошел к пониманию современной Италии и праздного образа жизни аристократии так близко, что могло показаться, будто за камерой — 80-летний умудренный опытом старец. Блистательная некогда Римская империя и все, что от нее осталось, — чудесные в своей роскоши особняки и остатки ценностей, которые сейчас в меньшей степени свидетели истории, а в большей — декорации для красивой вечеринки. Погружаться в этот мир с Джепом Гамбарделлой — как гулять по Нью-Йорку с Вуди Алленом.

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