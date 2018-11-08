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Голливудский режиссер ищет в Бресте массовку для съемок военной драмы

09.11.2018 09:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Съемочная группа фильма с рабочим названием «Уроки персидского» ищет в Бресте массовку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60454.php

Голливудский режиссер ищет в Бресте массовку для съемок военной драмы

Съемки фильма начались 26 октября. Это военная драма, основанная на реальных событиях. Время действия — Вторая мировая война, сообщается в объявлении о кастинге, размещенном в паблике «Актеры Массовых Сцен Беларусь».

Съемки будут проходить в Бресте и Микашевичах в декабре. Самую массовую сцену с участием 220 актеров планируется снять в областном центре. Сейчас готовятся деревянные декорации концлагеря, а для участия в фильме разыскиваются люди, которые могли бы сыграть евреев.

Съемочным процессом руководит 55-летний американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер Вадим Перельман. Его самый знаменитый фильм — «Дом из песка и тумана» (2003) был отмечен тремя номинациями на премию «Оскар». Второй голливудский фильм — «Мгновения жизни» с Умой Турман — вышел на экраны в 2007 году и получил смешанные отзывы кинокритиков.

 
Теги: Брест
 
 
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Съемочная группа фильма с рабочим названием «Уроки персидского» ищет в Бресте массовку. Съемки фильма начались 26 октября. Это военная драма, основанная на...
 
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