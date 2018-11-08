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Моцная картка предлагает держателям карточек конвертировать лайки в рубли

09.11.2018 09:05 — Разное | Ежедневник  
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Моцная картка предлагает держателям карточек конвертировать лайки в рубли

Благотворительный фонд «Моцная картка» объявляет старт акции #рубльзалайк и предлагает всем желающим стать ее участником

С этой целью в социальных сетях организаторы акции предложили всем желающим «лайкать» специальный пост на официальной странице Моцной картки с хэштэгом рубльзалайк. За каждый лайк организаторы перечислят 1 белорусский рубль в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Собранные средства будут переданы в декабре 2018 года для помощи маленьким пациентам РНПЦ.

Подробные условия акции:

- быть подписчиком @mocnayakartka

- поставить Like под этим постом #рубльзалайк.

Также, можно сделать больше. Для этого необходимо разместить информацию об акции у себя в ленте с хештегом #рубльзалайк и пригласить своих друзей стать подписчиком @mocnayakartka.

В первые дни зимы организаторы подсчитают количество собранных лайков от подписчиков @mocnayakartka, конвертируют их в рубли и перечислят из Благотворительного фонда «Моцная картка» в онкологический центр для помощи детям.

Хэштеги для постов: #рубльзалайк #моцнаякартка #благотворительность

Благотворительный фонд «Моцная картка» действует с 2017 года и регулярно предоставляет отчетность о перечисленных средствах. Подробную информацию о перечислениях можно увидеть на сайте фонда. 

В 2018 году на сайте фонда появилась Аллея сердец. Каждое сердце в Аллее – это личный вклад и бесценная помощь детям, больным онкологией непосредственно держателями карточек «Моцная картка». Любой платеж, совершенный в адрес благотворительного фонда «Моцная картка» по ЕРИП или по системе платежей WEBPAY зажигает персональное сердце в Аллее сердец благотворителя.  В сердце Благотворителя будет указана сумма и дата платежа, а также фамилия и инициалы, указанные при оформлении платежа.

 
 
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Благотворительный фонд «Моцная картка» объявляет старт акции #рубльзалайк и предлагает всем желающим стать ее участником
 
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