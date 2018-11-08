Норму беспошлинного ввоза товаров для граждан сократили в три раза, ограничив 500 евро

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Новая норма будет введена раньше, чем планировалось, и вступит в действие уже с 1 декабря будущего года.

Со следующего года граждане ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан) смогут ввозить из-за границы товаров для личного пользования на сумму не более 500 евро и весом не более 25 кг.

Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. Документ опубликован на сайте ЕЭК. Им вносятся изменения в аналогичный документ от 20 декабря 2017 года, согласно которому планировалось, что в 2019 году норма составит 1000 евро и 50 кг, в 2020 – 750 евро и 35 кг. И лишь к 2021 году планировалось установить лимит 500 евро и 25 кг.

В данный момент норма беспошлинного ввоза составляет 1500 евро и 50 кг.