"Подвальные разборки" и гонка за серебром. Анонс 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

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9 ноября в Городее стартует 28 тур чемпионата Беларуси по футболу . В гости к местной «сахарной» команде приедут динамовцы Бреста, которые находятся в пяти очках от еврозоны.

Болельщики клуба вряд ли потеряли надежду на четвертое место. Но наверняка больше верят в чудо, чем в то, что «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи.



Надежда умирает последней! Фото: ФК "Динамо" (Брест)

После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделяет всего один балл. «Витебск» также одно очко отделяет от минчан. Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.

Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство которого уволило украинского тренера Сергея Литовченко. Могилевский клуб поедет в Минск, чтобы сразиться с другим аутсайдером — «Торпедо». Дела у «Луча» и «Смолевичей» обстоят чуть лучше, команды пока находятся вне зоны вылеты, но свалиться туда — плевое дело!

За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV .

9 ноября пройдут два матча:

ФК «Городея» - «Динамо» (Брест), 18.00;



«Динамо» (Минск) - ФК «Слуцк», 19.45.



10 ноября состоятся три игры:

«Ислочь» - ФК «Витебск», 14.00;



ФК «Гомель» - ФК «Минск», 16.00;



«Неман» - ФК «Смолевичи», 18.00.



11 ноября зрители увидят два сражения:

«Торпедо» (Минск) - «Днепр», 14.00;



«Торпедо-БелАЗ» - «Луч», 16.00.



Положение в чемпионате перед 28-м туром:

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