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"Подвальные разборки" и гонка за серебром. Анонс 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

09.11.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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9 ноября в Городее стартует 28 тур чемпионата Беларуси по футболу. В гости к местной «сахарной» команде приедут динамовцы Бреста, которые находятся в пяти очках от еврозоны.

Болельщики клуба вряд ли потеряли надежду на четвертое место. Но наверняка больше верят в чудо, чем в то, что «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи.


Надежда умирает последней! Фото: ФК "Динамо" (Брест)

После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделяет всего один балл. «Витебск» также одно очко отделяет от минчан. Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.

Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство которого уволило украинского тренера Сергея Литовченко. Могилевский клуб поедет в Минск, чтобы сразиться с другим аутсайдером — «Торпедо». Дела у «Луча» и «Смолевичей» обстоят чуть лучше, команды пока находятся вне зоны вылеты, но свалиться туда — плевое дело!

За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV.

9 ноября пройдут два матча:

ФК «Городея» - «Динамо» (Брест), 18.00;

«Динамо» (Минск) - ФК «Слуцк», 19.45.

10 ноября состоятся три игры:

«Ислочь» - ФК «Витебск», 14.00;

ФК «Гомель» - ФК «Минск», 16.00;

«Неман» - ФК «Смолевичи», 18.00.

11 ноября зрители увидят два сражения:

«Торпедо» (Минск) - «Днепр», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» - «Луч», 16.00.

Положение в чемпионате перед 28-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 27 22 3 2 48 18 69
2 Шахтер 27 16 7 4 36 14 55
3 Динамо (Минск) 27 15 9 3 33 17 54
4 ФК Витебск 27 16 5 6 42 19 53
5 Торпедо-БелАЗ 27 15 5 7 32 16 50
6 Динамо (Брест) 27 13 9 5 49 28 48
7 Неман 27 11 6 10 28 27 39
8 ФК Слуцк 27 11 3 13 26 31 36
9 ФК Городея 27 7 7 13 28 32 28
10 ФК Минск 27 6 9 12 31 36 27
11 ФК Гомель 27 7 6 14 15 31 27
12 Ислочь 27 6 9 12 16 34 27
13 ФК Смолевичи 27 5 7 15 19 35 22
14 Луч 27 4 10 13 22 39 22
15 Торпедо (Минск) 27 5 6 16 17 36 21
16 Днепр 27 3 7 17 15 44 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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9 ноября в Городее программу очередного тура откроет местный "сахарный" клуб и брестское "Динамо".
 
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