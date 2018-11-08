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"Подвальные разборки" и гонка за серебром. Анонс 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу
9 ноября в Городее стартует 28 тур
Болельщики клуба вряд ли потеряли надежду на четвертое место. Но наверняка больше верят в чудо, чем в то, что «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи.
После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделяет всего один балл. «Витебск» также одно очко отделяет от минчан. Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.
Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство
За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на
9 ноября пройдут два матча:
ФК «Городея» - «Динамо» (Брест), 18.00;
«Динамо» (Минск) - ФК «Слуцк», 19.45.
10 ноября состоятся три игры:
«Ислочь» - ФК «Витебск», 14.00;
ФК «Гомель» - ФК «Минск», 16.00;
«Неман» - ФК «Смолевичи», 18.00.
11 ноября зрители увидят два сражения:
«Торпедо» (Минск) - «Днепр», 14.00;
«Торпедо-БелАЗ» - «Луч», 16.00.
Положение в чемпионате перед 28-м туром:
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9 ноября в Городее программу очередного тура откроет местный "сахарный" клуб и брестское "Динамо".
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