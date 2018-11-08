Tesla по продажам в США опередила Audi, а председателем правления компании стала женщина

Благодаря растущему спросу на Model 3 на домашнем американском рынке Tesla удалось в октябре превзойти по продажам первого производителя из так называемой «большой немецкой тройки» — компанию Audi. Об этом сообщает немецкая Welt , ссылаясь на данные института CAR-Center Automotive Research.



Фото: Tesla

В минувшем месяце Tesla передала американским клиентам 21 800 электрокаров против 16 060 легковушек у Audi. Правда, Mercedes (31 720 реализованных автомобилей) и BMW (23 260 штук) пока остаются впереди, равно как и Lexus (22 720 проданных машин в октябре). Примечательно, что успех Tesla развивает всего с тремя моделями в гамме (кроме седана Model 3 это еще более крупный лифтбек Model S и кроссовер Model X), в то время как модельный ряд немецких конкурентов гораздо более обширный. Напомним также, что по итогам третьего квартала текущего года Tesla получила первую с 2016 года прибыль.



Фото: Autocar

Еще одна новость из стана калифорнийского производителя — завершение «саги» о так и несостоявшемся переходе Tesla в частные руки: сделанное еще летом заявление Маска, которого власти обвинили в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение, стоило ему в итоге поста председателя совета директоров компании. На его место пришла австралийка Робин Денхолм — 55-летняя менеджер состоит в совете директоров фирмы с 2014 года, а до нового назначения она возглавляла комитет по аудиту Tesla, одновременно занимая должность финансового директора австралийского телекоммуникационного гиганта Telstra. При этом Маск по-прежнему остается генеральным директором Tesla.