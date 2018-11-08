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Компьютер за 5 рублей? Мы знаем способ!
Как стать участником рекламной игры?
Совершайте с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года покупки в любых организациях торговли и сервиса с использованием платежной карты
Какие призы разыгрываются
Среди участников игры будет разыграно 40 подарочных сертификатов на любые покупки в онлайн-гипермаркете 21vek.by на общую сумму 19 600 BYN:
4 главных приза – подарочный сертификат на 2 500 рублей каждый;
8 призов первой категории – подарочный сертификат на 500 рублей каждый;
28 призов второй категории – подарочный сертификат на 200 рублей каждый.
Сроки проведения рекламной игры
С 1 ноября 2018 года по 23 апреля 2019 года. В период рекламной игры состоятся 4 розыгрыша.
C правилами рекламной игры «Время дивных моментов» можно ознакомиться
Телефон для справок по вопросам проведения игры: + 375 (29) 369-05-93
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Мечтаете о новом телевизоре или компьютере? Сломалась стиральная машина, а на новую не хватает денег? Участвуйте в рекламной игре Время дивных моментов для...
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