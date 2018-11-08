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Компьютер за 5 рублей? Мы знаем способ!

09.11.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Компьютер за 5 рублей? Мы знаем способ!

Как стать участником рекламной игры?

Совершайте с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года покупки в любых организациях торговли и сервиса с использованием платежной карты «Дива» Банка БелВЭБ на территории Беларуси или за ее пределами, а также в сети Интернет на сумму от 5 белорусских рублей в одном чеке (регистрировать чеки не требуется).

Какие призы разыгрываются

Среди участников игры будет разыграно 40 подарочных сертификатов на любые покупки в онлайн-гипермаркете 21vek.by на общую сумму 19 600 BYN:

4 главных приза – подарочный сертификат на 2 500 рублей каждый;

8 призов первой категории – подарочный сертификат на 500 рублей каждый;

28 призов второй категории – подарочный сертификат на 200 рублей каждый.

Сроки проведения рекламной игры

С 1 ноября 2018 года по 23 апреля 2019 года. В период рекламной игры состоятся 4 розыгрыша.

C правилами рекламной игры «Время дивных моментов» можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок по вопросам проведения игры: + 375 (29) 369-05-93

 
 
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