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Недосып хуже пересыпа

09.11.2018 09:04 — Разное | Партизан  
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Названа неожиданная опасность недосыпа. Международная группа ученых из США и Китая выяснила, что у людей, спавших менее шести часов в сутки, повышается риск обезвоживания.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 25 тысяч людей, живущих в Китае и США.

Добровольцев опросили, как долго они спят в сутки. У них также взяли образцы мочи для выявления маркеров, указывающих на уровень гидратации.

Оказалось, что те, кто тратил на сон недостаточное количество времени, имели более концентрированную мочу, а риск обезвоживания повышался на 16-59 процентов.

Такие результаты объясняются колебаниями уровня вазопрессина - антидиуретического гормона, который участвует в поддержании оптимального уровня воды в организме.


Во время сна этот гормон выпускается в больших количествах, однако при недосыпе наблюдается недостаток вазопрессина, что вызывает последующее обезвоживание.

Ученые советуют пить утром дополнительное количество воды, чтобы компенсировать дегидратацию.


 
 
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Названа неожиданная опасность недосыпа. Международная группа ученых из США и Китая выяснила, что у людей, спавших менее шести часов в сутки, повышается риск...
 
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