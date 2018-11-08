Недосып хуже пересыпа





передает Oxu.Az со ссылкой на издание Science Alert. Об этомOxu.Az со ссылкой на издание Science Alert.





Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 25 тысяч людей, живущих в Китае и США.





Добровольцев опросили, как долго они спят в сутки. У них также взяли образцы мочи для выявления маркеров, указывающих на уровень гидратации.





Оказалось, что те, кто тратил на сон недостаточное количество времени, имели более концентрированную мочу, а риск обезвоживания повышался на 16-59 процентов.





Такие результаты объясняются колебаниями уровня вазопрессина - антидиуретического гормона, который участвует в поддержании оптимального уровня воды в организме.









Во время сна этот гормон выпускается в больших количествах, однако при недосыпе наблюдается недостаток вазопрессина, что вызывает последующее обезвоживание.





Ученые советуют пить утром дополнительное количество воды, чтобы компенсировать дегидратацию.



