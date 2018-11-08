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Недосып хуже пересыпа
Названа неожиданная опасность недосыпа. Международная группа ученых из США и Китая выяснила, что у людей, спавших менее шести часов в сутки, повышается риск обезвоживания.
Об этом
Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 25 тысяч людей, живущих в Китае и США.
Добровольцев опросили, как долго они спят в сутки. У них также взяли образцы мочи для выявления маркеров, указывающих на уровень гидратации.
Оказалось, что те, кто тратил на сон недостаточное количество времени, имели более концентрированную мочу, а риск обезвоживания повышался на 16-59 процентов.
Такие результаты объясняются колебаниями уровня вазопрессина - антидиуретического гормона, который участвует в поддержании оптимального уровня воды в организме.
Во время сна этот гормон выпускается в больших количествах, однако при недосыпе наблюдается недостаток вазопрессина, что вызывает последующее обезвоживание.
Ученые советуют пить утром дополнительное количество воды, чтобы компенсировать дегидратацию.
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Названа неожиданная опасность недосыпа. Международная группа ученых из США и Китая выяснила, что у людей, спавших менее шести часов в сутки, повышается риск...
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