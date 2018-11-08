Фотофакт: уже на помойке? В могилевской школе выбросили два портрета Лукашенко





Чем не угодили сразу два портрета Александра Лукашенко, неясно. Возможно, снимки просто выцвели и пришли в негодность.









После публикации этой новости к нам в комментарии Вконтакте пришли сотрудники школы, которые рассказали свою версию событий. По их словам, портреты не выбрасывали, они лишь некоторое время пролежали возле склада после того, как были вынесены из кабинетов.



