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Фотофакт: уже на помойке? В могилевской школе выбросили два портрета Лукашенко
На свалку из средней школы № 19 отправились портреты Лукашенко, сообщает жительница Могилева. Она прислала снимки с места событий в редакцию
Чем не угодили сразу два портрета Александра Лукашенко, неясно. Возможно, снимки просто выцвели и пришли в негодность.
После публикации этой новости к нам в комментарии Вконтакте пришли сотрудники школы, которые рассказали свою версию событий. По их словам, портреты не выбрасывали, они лишь некоторое время пролежали возле склада после того, как были вынесены из кабинетов.
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На свалку из средней школы № 19 отправились портреты Лукашенко, сообщает жительница Могилева. Она прислала снимки с места событий в редакцию mogilev.online.
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