В Испании предотвратили покушение на премьер-министра

Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили арсенал оружия, пишет газета Publico.





Операция прошла в городе Терраса неподалеку от Барселоны три недели назад, но ее подробности стали известны только сегодня. Задержанный работал в частном охранном предприятии и обладал лицензией на ношение оружия. По данным следствия, он хотел отомстить главе правительства за планы властей провести эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.





В конце августа правительство Испании одобрило перезахоронение останков Франко. Теперь он похоронен в мемориальном комплексе Долина погибших в окрестностях Мадрида. Мемориал часто использовался националистами для празднования юбилеев Франко.





Инициативу перезахоронить диктатора с самого начала поддерживал премьер-социалист Педро Санчес. По его словам, Испания «как зрелая европейская демократия не может позволить себе символов, разделяющих испанцев». Против эксгумации выступает правоцентристская Народная партия.









Франсиско Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год после победы над республиканцами в гражданской войне. Во время конфликта погибли около полумиллиона человек.







