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Борисовский БАТЭ с минимальным счетом проиграл «Челси» в Лиге Европы

09.11.2018 09:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Борисовский БАТЭ с минимальным счетом проиграл «Челси» в Лиге Европы
ФК БАТЭ

В первой половине матча команды показали равный футбол, причем БАТЭ, игравший на домашней арене, имел несколько хороших шансов, чтобы открыть счет. После перерыва «Челси» попытался перехватить инициативу, но борисовчане не отдали игру. В то же время одной удачной комбинации гостям хватило, чтобы открыть счет: на 53-й минуте навесом в исполнении партнера по команде удачно воспользовался Оливье Жиру. Борисовский клуб до конца матча неоднократно опасно угрожал воротам соперника, но до точного удара так и не дошло.

- С гордостью говорим, что в этом матче могли набирать очки. Поэтому реакция болельщиков нам очень дорога, но была бы еще дороже, если бы мы добыли очко или даже три, - прокомментировал исход встречи главный тренер БАТЭ Дмитрий БАГА, его слова приводит официальный сайт клуба.

После этого матча расклад в группе Лиги Европы L, где выступает БАТЭ:

  • «Челси» – 12 очков,
  • «Види» - 6,
  • БАТЭ – 3,
  • ПАОК – 3.

Борисовчанам еще предстоят два матча в рамках группы: 29 ноября команда встретится с «Види», а 12 декабря – с ПАОКом.

Борисовский БАТЭ с минимальным счетом проиграл «Челси» в Лиге Европы
Почему на эмблеме ФК БАТЭ нарисованы три звезды?
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