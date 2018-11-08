Век после Первой мировой войны

100 лет окончания первой мировой войны отметят на Пинщине. Памятные мероприятия проходят по всей Европе.

Школьники, приехавшие на экскурсию в район Огинского канала, устроили игры среди бетонных блоков, от которых некогда исходили смерть и разрушения. Уже никого не пугают поверженные временем военные укрепления, составлявшие прежде линию фронта.







Три из четырех лет войны, вгрызаясь в землю, прячась за бетон и сталь, ощетинившись оружием, здесь сходились люди, люто желавшие одного - истребления. Такой уж короткий век человеческий, что никому из свидетелей той мировой бойни уже не суждено продолжить с нами путь к избавлению мира от ненависти. Мы проявляем интерес к эпохе войны, которая должна была покончить со всеми войнами, в том числе и благодаря интересу к личностям, оставивший заметный след в истории. С Пинщиной, например, были связаны судьбы русского поэта Александра Блока и белорусского писателя Максима Горецкого, под Пинском совершила ратный подвиг медсестра Римма Иванова и началось восхождением на свою голгофу непримиримого казачьего атамана Петра Краснова… На днях будем вспоминать уроженца Могилева георгиевского кавалера капитана Степана Леонтьева, погибшего в бою возле деревни Невель, где русские казаки совершали дерзкий рейд. Весьма символично, что в этом полесском селении, в котором сохранилось кладбище русских и немецких солдат, городским и районным исполнительными комитетами проводится митинг-реквием. Мероприятие пройдет при участии общественности с установкой мемориальной доски в часовне и отданием воинских почестей.

Церемония начнется по дате и времени наступления перемирия, сто лет тому назад завершившего войну: 11 ноября в 11 часов и 11 минут.



В музее Белорусского Полесья действует тематическая экспозиция.



Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА