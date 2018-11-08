|
Из двух- в шестиэтажку. Витеблян приглашают обсудить проект реконструкции здания на Некрасова
С 12 ноября по 7 декабря пройдет общественное обсуждение эскиза реконструкции здания на улице Некрасова, 7. Из двухэтажной постройки, где размещалась служба по предоставлению соцуслуг, хотят сделать шестиэтажный жилой дом,
Организатор общественного обсуждения — отдел архитектуры и градостроительства горисполкома. Заказчик строительства — индивидуальный предприниматель из Минска.
В шестиэтажном доме на 48 квартир предусмотрены лифты. Во дворе хотят устроить парковку, детскую площадку, газоны и т.д.
Экспозицию материалов проекта разместят с 12 по 26 ноября в отделе архитектуры и градостроительства горисполкома в холле на третьем этаже здания витебского УКСа (ул. Шубина, 5). Ознакомиться с ними можно в рабочее время с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00. Информация доступна и на
Замечания и предложения горожан рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете до 22 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 ноября по 7 декабря пройдет общественное обсуждение эскиза реконструкции здания на улице Некрасова, 7. Из двухэтажной постройки, где размещалась служба по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)