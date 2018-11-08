Из двух- в шестиэтажку. Витеблян приглашают обсудить проект реконструкции здания на Некрасова

С 12 ноября по 7 декабря пройдет общественное обсуждение эскиза реконструкции здания на улице Некрасова, 7. Из двухэтажной постройки, где размещалась служба по предоставлению соцуслуг, хотят сделать шестиэтажный жилой дом, сообщает горисполком.





Организатор общественного обсуждения — отдел архитектуры и градостроительства горисполкома. Заказчик строительства — индивидуальный предприниматель из Минска.

В шестиэтажном доме на 48 квартир предусмотрены лифты. Во дворе хотят устроить парковку, детскую площадку, газоны и т.д.

Экспозицию материалов проекта разместят с 12 по 26 ноября в отделе архитектуры и градостроительства горисполкома в холле на третьем этаже здания витебского УКСа (ул. Шубина, 5). Ознакомиться с ними можно в рабочее время с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00. Информация доступна и на сайте горисполкома.

Замечания и предложения горожан рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете до 22 декабря.

Замечания и предложения по проекту можно записать в журнале в приемной отдела архитектуры и градостроительства горисполкома, направить в письменном виде либо по электронной почте на адрес: vitebskarh@tut.by с пометкой «Общественное обсуждение» до 7 декабря. Контактный телефон: 24−62−99.