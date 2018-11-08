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В России спрогнозировали начало ядерной войны с США

09.11.2018 09:27 — Разное | UDF  
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Фото: AP
Моменту перехода к применению ядерного оружия в возможном конфликте между США и Россией, скорее всего, будет предшествовать длительный (от нескольких суток до месяца и более) период ведения боевых действий обычным оружием. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Проявятся и другие признаки подготовки к войне. В частности, развертывание войск у наших границ под видом учений, создание ударных группировок ВМС в районах, откуда возможно нанести удары по территории России», — считает эксперт.

По его мнению, «это дает [России] достаточный запас времени, чтобы принять упреждающие меры», в частности, нанести превентивный удар обычным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет (БР и КР), для чего могут использоваться ракеты комплексов «Калибр», Х-101 и «Кинжал». Также эксперт предлагает на основе «Искандер-М» разработать БР среднего радиуса действия с обычной боевой частью.

«Комплекс, естественно, должен быть мобильным. По оценкам автора, потребуется развернуть от 50-100 до 150-200 таких ракет в зависимости от того, сколько БР и КР среднего радиуса действия противник разместит у наших границ», — пишет Сивков.

Также доктор военных наук считает необходимым разработать БР средней дальности (2-2,5 тысячи километров) с ядерной боеголовкой (кассетной или моноблочной мегатонного класса).

В октябре Сивков заявил, что современная Россия не может соперничать с США в ядерной гонке количественно, однако способна предложить асимметричный ответ, предполагающий создание ядерных боеприпасов гиперкалибра (более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте).

В сентябре военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков допустил, что Россия не будет воевать с вероятным противником, превосходящим ее по количеству кораблей, традиционными методами. Вместо них наиболее вероятно использование современных высокоточных ракет, в частности, «Калибров», Х-35Э и Х-32.

 
 
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Моменту перехода к применению ядерного оружия будет предшествовать длительный период ведения боевых действий обычным оружием.
 
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