В России спрогнозировали начало ядерной войны с США

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— считает эксперт.По его мнению,, в частности, нанести превентивный удар обычным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет (БР и КР), для чего могут использоваться ракеты комплексов «Калибр», Х-101 и «Кинжал». Также эксперт предлагает на основе «Искандер-М» разработать БР среднего радиуса действия с обычной боевой частью.— пишет Сивков.Также доктор военных наук считает необходимым разработать БР средней дальности (2-2,5 тысячи километров) с ядерной боеголовкой (кассетной или моноблочной мегатонного класса).В октябре Сивков заявил, что современная Россия не может соперничать с США в ядерной гонке количественно, однако способна предложить асимметричный ответ, предполагающий создание ядерных боеприпасов гиперкалибра (более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте).В сентябре военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков допустил, что Россия не будет воевать с вероятным противником, превосходящим ее по количеству кораблей, традиционными методами. Вместо них наиболее вероятно использование современных высокоточных ракет, в частности, «Калибров», Х-35Э и Х-32.