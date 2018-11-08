Трамп заявил, что это Обама присоединил Крым к России

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По мнению главы государства, администрация бывшего американского лидера Барака Обамы. Присутствовавший на мероприятии журналист перебил Трампа и отметил, что в этом виноват российский лидер Владимир Путин.— отреагировал глава государства. Он также добавил, что встреча с Путиным в Хельсинки прошла замечательно.В июне Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Крым российским. Президент США переадресовал вопрос Обаме, поскольку именно он, по мнению Трампа,— отметил он.В марте 2017 года президент США также критически высказывался о сроке правления Обамы.— написал политик в Twitter.