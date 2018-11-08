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Трамп заявил, что это Обама присоединил Крым к России
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
По мнению главы государства, администрация бывшего американского лидера Барака Обамы «позволила [России] присоединить большую часть Украины». Присутствовавший на мероприятии журналист перебил Трампа и отметил, что в этом виноват российский лидер Владимир Путин. «Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — отреагировал глава государства. Он также добавил, что встреча с Путиным в Хельсинки прошла замечательно.
В июне Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Крым российским. Президент США переадресовал вопрос Обаме, поскольку именно он, по мнению Трампа, «упустил Крым». «И это он позволил России потратить много денег на Крым Надо спросить его, почему он это сделал», — отметил он.
В марте 2017 года президент США также критически высказывался о сроке правления Обамы. «На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!», — написал политик в Twitter.
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Обама виноват.
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