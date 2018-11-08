На фестивале науки в Гродно школьникам покажут новейшие разработки в физике и робототехнике





Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Фестиваль «Физика вокруг нас» соберет 10 ноября юных любителей науки. Участников познакомят с новейшими разработками в области физики, информатики, электроники и робототехники. Сделано это будет при помощи увлекательных демонстраций и мастер-классов от ученых и студентов университета, а также партнеров фестиваля.





«Ребятам предложат принять участие в крио-шоу с жидким азотом, увлекательных оптических экспериментах и демонстрациях, экспериментах с лазерами и электрическими разрядами. Они узнают, что такое виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность, смогут создать объемную фигуру героя и порисовать 3D-ручками», — рассказали в пресс-службе университета. Практическая демонстрация познакомит участников с возможностями 3D-принтеров. В программе фестиваля также научный квест, посещение суперкомпьютерного центра ГрГУ им. Янки Купалы и лаборатории молекулярной спектроскопии и оптики наноструктур.





Запланировано проведение круглого стола для старшеклассников и учащихся колледжей. Он будет посвящен информационным технологиям, их неразрывной связи с физикой и перспективам получения образования и трудоустройства в IT-индустрии. Участники в свободном формате обсудят перспективы IT-индустрии, высокие технологии и возможности трудоустройства молодых специалистов. Также будет представлена новая специальность физико-технического факультета «компьютерная физика» с квалификацией «физик, программист».





«Фестиваль проводится в третий раз. Два первых собрали свыше 1,5 тыс. участников. Отзывы о них были положительные», — отметили в пресс-службе. Фестиваль пройдет в главном корпусе университета. Для всех участников будет разработана индивидуальная программа посещения. Участие, к слову, в фестивале бесплатное. Для этого необходимо лишь оставить заявку на сайте физико-технического факультета университета.

Организаторами фестиваля выступают Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Научно-технологический парк ГрГУ, Образовательный центр Гродненского филиала Парка высоких технологий, образовательные центры «Стемлаб» и «Умный Минск».