Закон на стороне клиента. Что изменилось в Банковском кодексе

29 октября вступили в силу изменения в Банковский кодекс Республики Беларусь. Они касаются в основном защиты интересов физических лиц. Клиенты смогут досрочно погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования займом без предварительного уведомления банка. В случае задолженности о ней напомнят в обозначенное время. Банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.





Информация о кредите без доплаты

Теперь с физлиц не будет взиматься плата за информацию об условиях кредитования, за открытие счёта и зачисление на него кредита, если этот счёт необходим по условию кредитного договора. При этом клиенты банков как минимум один раз в месяц смогут бесплатно получать информацию о задолженности по кредитному договору. Для этого нужно будет сделать запрос в банк, в том числе через системы дистанционного банковского обслуживания.

Погашение кредита без уведомления банка

Клиенты банков смогут досрочно полностью или частично погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления банка. При этом взимание неустойки — штрафа, пени — за досрочный возврат кредита не допускается.

Также банк должен обеспечить кредитополучателям как минимум один вариант погашения кредита без сбора и платежей.

Банки обяжут уведомлять клиентов о просроченной задолженности по кредиту не позже 30 дней со дня её образования, а поручителя — не позже 60 дней. Эту информацию банки должны будут предоставлять бесплатно.

Процентные ставки

Банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам. После того как изменения в Банковский кодекс вступят в силу, банкам запретят в одностороннем порядке менять проценты за пользование кредитами.

Допуслуги с правом выбора

Также банки не смогут навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив право выбора. Например, если при получении кредита понадобится страховка, то клиент будет иметь право выбрать страховую компанию сам.

Постфактум

Принятый законопроект позволит исключить правовые пробелы в применении банковского законодательства и предоставит возможность дальнейшего развития этого сектора экономики: усиления роли банковского сектора в создании привлекательного инвестиционного климата в республике.