Назарбаев рекомендовал представителя Беларуси на пост генсека ОДКБ. Но его не утвердили

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Лидеры стран-участниц ОДКБ не смогли договориться в Астане о кандидатуре нового генсека. Принятие решения отложено до декабря.

Нового генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не удалось избрать на саммите из-за отсутствия консенсуса. Пока обязанности генсека продолжит исполнять Валерий Семериков, пишет РБК.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что к декабрьской встрече рекомендовано подготовить предложение, согласно которому пост генсека должен занять представитель Беларуси.

С мая 2017 года пост генсека занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. Однако в октябре вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий – на родине Хачатурову предъявлено обвинение в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов).



Накануне саммита помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о трех кандидатурах на пост генсека - Валерий Семериков, а также представители Беларуси и Армении. Последняя настаивает на своем кандидате, поскольку ее представитель отработал лишь половину установленного срока.

В рамках саммита, помимо встречи президентов, прошли заседания глав оборонных и внешнеполитических ведомств, секретарей советов безопасности стран-участниц. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны ОДКБ придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выйти из договора, обвинив Россию в нарушении обязательств.



Также министры договорились о внесении изменений в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования и в состав миротворческих контингентов ОДКБ. Помимо этого, был утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на срок до 2025 года.



По словам Валерия Семерикова, участникам ОДКБ не удалось согласовать план работы по созданию Единой объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны.



