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Назарбаев рекомендовал представителя Беларуси на пост генсека ОДКБ. Но его не утвердили
09.11.2018 09:50 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Лидеры стран-участниц ОДКБ не смогли договориться в Астане о кандидатуре нового генсека. Принятие решения отложено до декабря.
Нового генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не удалось избрать на саммите из-за отсутствия консенсуса. Пока обязанности генсека продолжит исполнять Валерий Семериков, пишет
С мая 2017 года пост генсека занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. Однако в октябре вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий – на родине Хачатурову предъявлено обвинение в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов).
В рамках саммита, помимо встречи президентов, прошли заседания глав оборонных и внешнеполитических ведомств, секретарей советов безопасности стран-участниц. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны ОДКБ придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выйти из договора, обвинив Россию в нарушении обязательств.
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Лидеры стран-участниц ОДКБ не смогли договориться в Астане о кандидатуре нового генсека. Принятие решения отложено до декабря.
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