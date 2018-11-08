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О чем читает Корж, ЛСП, Seryoga и Бакей. Названы самые популярные слова рэперов
Недавно «Яндекс.Музыка»
Аналитики пишут, что наиболее характерными словами для рэпа и хип-хопа в целом оказались собственно слова «рэп» и «хип-хоп».
— Рэперы вообще много говорят о своей музыке и о процессе ее производства. Слова «трек», «микрофон», «бит», «рифма», «альбом» так же характерны для жанра, как обсценная лексика или жаргон — «тачка», «хата» прочее. Наименее характерны для рэпа слова «луна», «весна», «птица», «дождь», «река», «крыло», «тишина», «сердце» и так далее, — подчеркивают в «Яндексе».
Характерные слова можно найти не только для жанра в целом, но и для отдельных его представителей. Например, тексты Басты можно узнать по частому упоминанию Ростова и пуэра. Скриптонит чаще других использует слова "вкуривать", "поц", "шпек" и "хапка". Тимати — "бизнесмен", "статус", "график", "чикса", "танцевать".
Определив характерные слова для всех исполнителей, специалисты нашли для каждого рэпера трек с самым высоким содержанием таких слов. Например, для Макса Коржа это песня «Чужая женщина», а для ЛСП — «Безумие».
Самые популярные слова и характерные треки белорусских рэперов
Самые популярные слова и характерные треки других популярных в России рэперов
Аналитики также определили самые характерные слова для разных временных периодов. Например, в 1991—2000 в него вошли «радио», «слог», «уличный», «лирика», «городской», а в 2016—2018 — «хайп», «блант», «детка», «кэш», «тур».
Исследователи отметили, что в 90-е доля матерных слов в текстах рэперов была не намного выше, чем в текстах музыкантов других жанров. Она заметно выросла в начале двухтысячных и достигла пика во второй половине нулевых, одновременно со стартом широкого употребления сленга.
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Анализировались тексты песен, которые были доступны на сервисе "Яндекс. Музыка" в июле 2018 года. С тех пор у ряда рэперов успели выйти новые треки
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