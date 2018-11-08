ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осеннее оздоровление

09.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

С 29 октября по 3 ноября в районе была организована работа 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе трех городских школ и гимназии, двух городейских, а также Погорельцевской и Липской СШ.

Всего в период осенних каникул в районе оздоровились 295 учащихся.

Во всех оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  проведены мероприятия, направленные на профилактику безопасной жизнедеятельности, детского травматизма, правонарушений.

Также состоялись соревнования по шашкам, шахматам, теннису, пионерболу, спортландии; тематические дни: танца, творчества и радости, безопасности на дороге, родного края, музыки и другие.

В оздоровительном лагере на базе Несвижской гимназии состоялся фестиваль поделок «Чудеса для детей из ненужных вещей», интеллектуальный батл «Славутыя імёны Бацькаўшчыны», видеокруиз «Азбука спорта», смех-тайм «Костюм наоборот», соревнования «II Европейские игры в Несвижской гимназии».

В СШ № 4 г.Несвижа — брейн-ринг «Сто шагов к здоровью», мастер-класс «По страницам приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом», праздник хлеба «Святое слово — хлеб», экологический час «Курьезы и тайны природы», интеллектуальный марафон «Город мой родной».

На базе Сновской СШ прошли меро-приятия, посвященные Году малой родины, в том числе квест-игра «Сокровища Сновщины», игра-путешествие «По загадкам нашего края», экскурсии в музей, сновскую сельскую библиотеку.

В Липском УПК д/с-СШ дети участвовали в походе «Тайны усадьбы Обуховича», конкурсе дорожных наук, конкурсно-развлекательных программах и играх-путешествиях.

В оздоровительном лагере СШ № 2 г.п.Городея школьники приняли участие в  интеллектуальном шоу «Всё обо всем», информационном ринге «Огонь шуток не прощает», детских игровых и развлекательных программах.

На базе оздоровительного лагеря СШ № 1 г. Несвижа состоялись спортивные соревнования «Крутые девчонки, спортивные мальчишки», танцевальный калейдоскоп, конкурсная программа «Маленькие актеры большой сцены».

Для воспитанников оздоровительного лагеря на базе Погорельцевской СШ были предусмотрены квест-игра «Безопасный путь домой», игра-театрализация «Опасный сундучок», спортивный праздник «Гордимся, что научили!», кинолекторий «Что такое хорошо и что такое плохо?», блиц-турнир «Мои права и обязанности».

«НН».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 29 октября по 3 ноября в районе была организована работа 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
 
Новости дня
Новости разные
 
15 ноября истекает срок уплаты имущественных платежей за 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика