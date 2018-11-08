Осеннее оздоровление

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С 29 октября по 3 ноября в районе была организована работа 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе трех городских школ и гимназии, двух городейских, а также Погорельцевской и Липской СШ.

Всего в период осенних каникул в районе оздоровились 295 учащихся.

Во всех оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей проведены мероприятия, направленные на профилактику безопасной жизнедеятельности, детского травматизма, правонарушений.

Также состоялись соревнования по шашкам, шахматам, теннису, пионерболу, спортландии; тематические дни: танца, творчества и радости, безопасности на дороге, родного края, музыки и другие.

В оздоровительном лагере на базе Несвижской гимназии состоялся фестиваль поделок «Чудеса для детей из ненужных вещей», интеллектуальный батл «Славутыя імёны Бацькаўшчыны», видеокруиз «Азбука спорта», смех-тайм «Костюм наоборот», соревнования «II Европейские игры в Несвижской гимназии».

В СШ № 4 г.Несвижа — брейн-ринг «Сто шагов к здоровью», мастер-класс «По страницам приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом», праздник хлеба «Святое слово — хлеб», экологический час «Курьезы и тайны природы», интеллектуальный марафон «Город мой родной».

На базе Сновской СШ прошли меро-приятия, посвященные Году малой родины, в том числе квест-игра «Сокровища Сновщины», игра-путешествие «По загадкам нашего края», экскурсии в музей, сновскую сельскую библиотеку.

В Липском УПК д/с-СШ дети участвовали в походе «Тайны усадьбы Обуховича», конкурсе дорожных наук, конкурсно-развлекательных программах и играх-путешествиях.

В оздоровительном лагере СШ № 2 г.п.Городея школьники приняли участие в интеллектуальном шоу «Всё обо всем», информационном ринге «Огонь шуток не прощает», детских игровых и развлекательных программах.

На базе оздоровительного лагеря СШ № 1 г. Несвижа состоялись спортивные соревнования «Крутые девчонки, спортивные мальчишки», танцевальный калейдоскоп, конкурсная программа «Маленькие актеры большой сцены».

Для воспитанников оздоровительного лагеря на базе Погорельцевской СШ были предусмотрены квест-игра «Безопасный путь домой», игра-театрализация «Опасный сундучок», спортивный праздник «Гордимся, что научили!», кинолекторий «Что такое хорошо и что такое плохо?», блиц-турнир «Мои права и обязанности».

«НН».