Какую сумму денег можно переслать почтой? Сколько товаров можно ввезти в страну и вывезти из нее? Отвечают специалисты

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Наши читатели часто интересуются правилами ввоза-вывоза товаров в нашу страну или из нее, а также — пересылки денег. На наиболее актуальные вопросы сегодня отвечает инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК.

— Могу ли я из Польши привезти несколько туй размером около метра?

Ирина Константиновна.

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 утвержден Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС.

Живые растения включены в Перечень и относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Каждая партия подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском ввозится на таможенную территорию ЕАЭС или перемещается с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС в сопровождении экспортного (реэкспортного) фитосанитарного сертификата.

Таким образом, ввоз туй на территорию ЕАЭС может быть осуществлен только при условии предоставления фитосанитарного сертификата, в том числе в рамках норм беспошлинного ввоза, действующих в Республике Беларусь для перемещаемых товаров для личного пользования (до 1500 евро и 50 кг — при пересечении границы не чаще 1 раза в 3 календарных месяца, до 300 евро и 20 кг — при пересечении границы чаще, чем 1 раз в 3 календарных месяца).

— Можно ли ввезти в Беларусь сыр и алкоголь домашнего производства?

Роман.

— Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» установлен единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в который входит мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и морепродукты, яйца, сыры, мороженое и т.д.

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами для личного пользования товаров, включенных в данный перечень, не допускается без разрешения и ветеринарного сертификата страны отправления товаров, за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.

Таким образом, без разрешения и ветеринарного сертификата может быть ввезен в качестве товара для личного пользования сыр в заводской упаковке в количестве до 5 килограммов в расчете на одно лицо при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза. Сыр домашнего производства этим требованиям не отвечает.

За информацией касательно актуальной эпизоотической ситуации в стране – производителе и стране вывоза рекомендуем обратиться в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Дополнительно информируем, что уполномоченным органом Республики Беларусь, осуществляющим ветеринарный контроль, является главное управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Также, согласно действующему законодательству, алкогольные напитки и пиво ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом и или несопровождаемом багаже без уплаты таможенных пошлин, налогов в количестве 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста; в количестве более 3 л, но не более 5 л — с уплатой таможенных платежей в размере 10 евро за 1 л в части превышения количественной нормы 3 л. Данная норма касается и алкоголя домашнего происхождения.

— Знаю, что нельзя отправлять деньги в письме и посылке. А что будет, если всё же их отправить? Мне дадут штраф? А деньги конфискуют?

Ольга.

— Пересылка физическими лицами иностранной валюты допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США. В ином случае денежные средства подлежат изъятию таможенным органом, впоследствии чего принимается решение о начале административного процесса либо о возбуждении уголовного дела в зависимости от суммы пересылаемого вложения.

«НН».