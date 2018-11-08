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Телефоны доверия и «кризисная» комната в Жлобине

09.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Телефоны доверия и «кризисная» комната в Жлобине

Человек может столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: на работе, на отдыхе, в общественном месте. Исключением не является и семья. Насилие здесь может быть и физическим, и психологическим, и экономическим, и сексуальным. Оно нарушает права, свободы, законные интересы человека и причиняет ему физические и (или) психические страдания.

Если вы или ваши родственники (знакомые, друзья) подвергаетесь насилию в семье, звоните в правоохранительные органы по телефону 102. Если вы получили физические травмы, обязательно обратитесь в медицинское учреждение и зафиксируйте побои. В дальнейшем заключение врача поможет наказать преступника.

За информационной, психологической и правовой поддержкой можно обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 36, каб. № 4.

Телефоны для справок и предварительной записи к психологу: 2-80-86, 170.

По телефону «горячей» линии – 170 – территориального центра социального обслуживания населения также можно сообщить о фактах проявления насилия к престарелым гражданам.

Для оказания услуги временного приюта лицам, подвергшимся домашнему насилию и находящимся в опасном для здоровья и жизни положении, связанном с конфликтом с другими членами семьи, в Жлобинском районе создана «кризисная» комната. Для размещения в ней пострадавшие от домашнего насилия в рабочее время могут обратиться непосредственно в территориальный центр либо по телефонам: 2-80-86, 170. В нерабочее время следует обращаться по телефону 102 (сотрудники милиции, при необходимости, организуют доставку пострадавших для размещения в «кризисной» комнате), либо по телефону 8 (029) 344-88-97 (специалист ТЦСОН).

Более полная информация о профилактике насилия в семье и «кризисной» комнате размещена на сайте Жлобинского райисполкома.

Н. СИЛЬКЕВИЧ,

директор ТЦСОН.

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Человек может столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: на работе, на отдыхе, в общественном месте. Исключением не...
 
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