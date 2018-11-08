На Кубе нашли двухголовую черепаху

В кубинской провинции Пинар-дель-Рио обнаружили черепаху с двумя головами и хвостами, четырьмя передними и двумя задними лапами, сообщает кубинская ежедневная газета Granma.

Необычное пресмыкающееся увидел один из местных жителей на берегу небольшого водоема. По его словам, черепахе не больше месяца, на панцире видны остатки скорлупы.

По словам рыбака, необычная рептилия питается червями, хлебом, рыбой, куриным мясом.





Источник: БЕЛТА.

Фото Granma

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "