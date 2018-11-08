На смену ситуации с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) может прийти новая - выход России из Совета Европы или "Ruxit", не исключает генеральный секретарь Совета Европы Турбъёрн Ягланд.

"Наряду с Brexit Европе угрожает новый раскол. Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, а также Ruxit", - заявил Т.Ягланд в четверг в Хельсинки на совместной с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Т.Ягланд отметил, что "выход России из организации означал бы, что около 140 миллионов граждан будут исключены из работы Совета Европы по правам человека, россияне уже не смогут обращаться за правосудием в Европейский суд по правам человека". "Когда одна страна покидает Совет Европы, а другая покидает Евросоюз, это будет уже другая Европа. Это не принесет пользы", - сказал Т.Ягланд.

По его словам, Конвенция о защите прав человека и основных свобод определяет общие для всей Европы правила игры.

В свою очередь, глава МИД Финляндии заявил, представляя программу деятельности государства в период председательства в Совете Европы (с 21 ноября 2018 года по май будущего - ИФ), что его страна "сделает всё, чтобы Россия осталась в Совете Европы, стала выплачивать членские взносы и отказалась от планов выйти из организации".

"Выход России из Совета Европы имел бы пагубные последствия, как для самой России, так и для СЕ", - заявил Т.Сойни.

Он считает, что кризис с Россией необходимо урегулировать до лета будущего года.

По его словам, "ситуация сложная, на практике никто не хочет, чтобы Россия покинула Совет". "Но если вы являетесь участником, вам придется платить гонорары. Критерии одинаковы для всех", - сказал Т.Сойни.

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ и подавляющего числа других полномочий в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях Ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила свое возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий членов российской делегации и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Россия до этого была одним из крупнейших плательщиков с ежегодным взносом в размере около 30 миллионов евро.