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Киргизия намерена совершенствовать взаимодействие ОДКБ с другими международными организациями – Жээнбеков

09.11.2018 09:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что Киргизия в качестве председателя ОДКБ приложит все усилия по дальнейшему повышению потенциала Организации, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы Киргизии.

"Киргизская сторона приложит все усилия по дальнейшему повышению потенциала Организации и улучшению имиджа ОДКБ на международной арене", - сказал С.Жээнбеков на прошедшем в четверг Астане заседании Совета коллективной безопасности глав государств ОДКБ.

С.Жээнбеков сообщил, что во время председательства Киргизия сосредоточится на повышении "потенциала ОДКБ путем совершенствования взаимодействия с другими международными и региональными организациями, а также с третьими странами; на завершении правового оформления и перехода к повседневному функционированию Центра кризисного реагирования ОДКБ".

"В сфере коалиционного военного строительства необходимо разработать правовую основу формирования на территориях государств-членов баз с запасами материальных средств, совершенствовать подготовку и применение Коллективных сил ОДКБ", - добавил С.Жээнбеков.

Он считает, что "в сфере военно-экономического и военно-технического сотрудничества государствам ОДКБ необходимо дальнейшее развитие кооперационного сотрудничества предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности и создание сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники".

Президент Киргизии подчеркнул, что для противодействия современным вызовам и угрозам ОДКБ необходимо продолжать мероприятия по формированию общего антитеррористического пространства и совершенствовать оперативное взаимодействие по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях.

"Уверен, что обозначенные направления отвечают интересам всех государств - членов ОДКБи послужат укреплению нашей коллективной безопасности в нынешних реалиях современного мира. Объективные обстоятельства в мире требуют принятия согласованных и взаимовыгодных решений по широкому спектру вопросов", - сказал президент Киргизии.

 
 
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Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что Киргизия в качестве председателя ОДКБ приложит все усилия по дальнейшему повышению потенциала Организации, сообщили в...
 
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