Главы стран ОДКБ приняли заявление о совместных мерах в отношении участников международных террористических группировок

Главы государств-участников ОДКБ на сессии совета коллективной безопасности организации приняли итоговую декларацию и заявление о совместных мерах в отношении участников международных террористических группировок, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Главным политическим документом, принятым на саммите, является итоговая декларация, которая отражает планы и задачи организации на предстоящий период. Принято заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций", - сказал Н.Назарбаев в ходе брифинга по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Он добавил, что стороны завершили работу по правовому оформлению статусов партнеров ОДКБ и наблюдателей при ОДКБ.

"Подписан соответствующий документ, мы будем изучать потенциально-желающих стать наблюдателями при ОДКБ и будем принимать решение", - отметил глава государства.

Кроме того, утверждены планы действия по развитию системы противодействия незаконной миграции, а также план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.