"Укртранснафта" заплатит БНК $7,9 млн по спору о прокачке нефти

Украинский Верховный суд отказал ПАО "Укртранснафта" в апелляции на решение Апелляционного суда Киева от 12 апреля 2018 года, которым было подтверждено решение Международного арбитражного суда (МАС) при Белорусской торгово-промышленной палате (ТПП) от 1 сентября 2017 года о взыскании с "Укртранснафты" в пользу ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) $7,857 млн по спору о прокачке нефти маршрутом "Южный-Броды-Мозырь".

"Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о безосновательности утверждений "Укртранснафты" об отсутствии у МАС при Белорусской ТПП компетенции на рассмотрение встречного иска БНК к "Укртранснафте" о взыскании задолженности в рамках рассмотрения первоначального иска "Укртранснафты" к БНК о взыскании задолженности", - говорится в постановлении Верховного суда от 4 октября.

В документе уточняется, что он было принято коллегией судей первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Как сообщалось, МАС принял решение взыскать с БНК $24,021 млн компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию "качай или плати", а с "Укртранснафты" - $31,878 млн компенсации за изменение качества нефти. По итогам взаимозачета БНК выиграло в арбитраже у "Укртранснафты" $7,857 млн.

В связи с отказом "Укртранснафты" от добровольной оплаты этой суммы, БНК 8 февраля 2018 года подала заявление в Апелляционный суд Киева на получение разрешения для исполнения решения белорусского арбитража.

Согласно годовому отчету, "Укртранснафта" ожидала завершение судебного производства до конца 2018 года и создала обеспечение под выполнение этого решения на сумму 220,514 млн грн.

"БНК" в 2011-2012 годах должна была поставить не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light на МНТ "Южный" для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту "Южный-Броды-Мозырь" в режиме "качай или плати". Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году, поставлено и прокачано было только порядка 0,9 млн тонн. При этом был дополнительно подписан договор компенсации качественных потерь, поскольку "БНК" поставляла в "Южный" Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая является более дешевым сортом нефти.

"На поставленном объеме вышло, что мы должны компенсировать компании "БНК" за потерю качества более $31 млн. При этом общая выручка за транспортировку, которую мы получили, составила всего $8 млн. Таким образом, прямой экономический эффект для "Укртранснафты" от этой операции составил "минус" $23 млн. Да, мы имеем нефть Azeri Light в нефтепроводе "Одесса-Броды", но имеем открытую проблему во взаиморасчетах с "БНК", - отмечал ранее глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Укртранснафта" в 2017 году увеличила чистую прибыль на 40,8% по сравнению с 2016 годом - до 2 млрд 139,693 млн грн, чистый доход - на 8,1%, до 3 млрд 787,879 грн грн, валовую прибыль - на 6,8%, до 1 млрд 842,734 млн грн.