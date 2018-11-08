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"БелДжи" планирует произвести и продать 25 тыс. автомобилей в 2019 году

09.11.2018 09:23 — Разное | Интерфакс  
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Завод "БелДжи" (совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely) намерен произвести и продать 25 тыс. автомобилей в 2019 году, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"На следующий год у нас стоит амбициозная задача - произвести и продать 25 тыс. автомобилей. Это большой объем, но эта цифра достижима", - сказал С.Румас, посещая в четверг завод. Премьер-министра цитирует его пресс-служба.

По словам руководителя правительства, "БелДжи" планирует 30% от выпущенных автомобилей поставить на внутренний рынок, 70% - на экспорт, в основном в Россию.

"Государство со своей стороны принимает все меры для того, чтобы помочь предприятию выйти на запланированные объемы для своевременного обслуживания кредитов. 25 тыс. автомобилей в 2019 году - достаточная цифра для того, чтобы предприятие самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось, Минпром Беларуси в 2011 году подписал с китайской Geely меморандум о сотрудничестве в сфере производства легковых автомобилей. В декабре того же года было основано ЗАО "БелДжи". По данным компании на 2018 год, 55,5% в СП принадлежит ОАО "БелАЗ", 33,23% - Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (КНР), 5,16% - белорусско-китайскому СП "Союзавтотехнологии", 3,95% - CITIC International Investment Limited (КНР), 2,16% - ОАО "БАТЭ".

В ноябре 2017 года "БелДжи" ввело в эксплуатацию новый CKD-завод (занимается мелкоузловой сборкой комплектов автомобиля) полного цикла между Борисовом и Жодино (Минская область). Проектная мощность завода на первом этапе составит 60 тыс. машин в год, на втором - 120 тыс.

 
 
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Завод "БелДжи" (совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely) намерен произвести и продать 25 тыс. автомобилей в 2019 году, заявил...
 
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