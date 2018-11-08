Свежий номер «Полесской правды» уже в продаже!

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Сельским труженикам – слава и почёт! Сегодняшний номер газеты расскажет о тех жителях Пинского района, кто посвятил свою жизнь родной земле, кто от зари до зари, не покладая рук, напряженно и целеустремленно трудится на ниве сельскохозяйственного производства.

Сегодняшний номер газеты расскажет о тех жителях Пинского района, кто посвятил свою жизнь родной земле, кто от зари до зари, не покладая рук, напряженно и целеустремленно трудится на ниве сельскохозяйственного производства. От уважения к истории – к традициям суверенной Беларуси. Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в том числе и в Пинске. Здесь День Октябрьской революции отпраздновали торжественным шествием по обновленной улице Ленина к памятному знаку в честь установления советской власти на Пинщине и митингом.

Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в том числе и в Пинске. Здесь День Октябрьской революции отпраздновали торжественным шествием по обновленной улице Ленина к памятному знаку в честь установления советской власти на Пинщине и митингом. Родине служить. Начинается осенний призыв 2018 года на военную службу. Ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь вскоре пополнят новобранцы из Пинска и Пинского района – всего более 260 ребят.

Начинается осенний призыв 2018 года на военную службу. Ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь вскоре пополнят новобранцы из Пинска и Пинского района – всего более 260 ребят. По инициативе руководителя Пинского индустриально-педагогического колледжа С.К. Дубновицкого состоялась торжественная церемония закладки Капсулы времени к коллективу работников и учащихся колледжа 2050 года.

состоялась торжественная церемония закладки Капсулы времени к коллективу работников и учащихся колледжа 2050 года. В центральной районной библиотеке имени Е. Янищиц прошел творческий вечер, посвященный одному из самых близких и понятных видов творчества для каждого человека, а именно жанру бардовской или как ее еще называют авторской песни.

прошел творческий вечер, посвященный одному из самых близких и понятных видов творчества для каждого человека, а именно жанру бардовской или как ее еще называют авторской песни. Об оказании услуги ухода за детьми-инвалидами, так называемой услуги социальной передышки, которую оказывают дома-интернаты для детей-инвалидов рассказал ведущий референт отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома С.Н. Столярчук.

так называемой услуги социальной передышки, которую оказывают дома-интернаты для детей-инвалидов рассказал ведущий референт отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома С.Н. Столярчук. Второй осенний месяц оказался насыщенным на творческие достижения для детских школ искусств. Юные музыканты Логишинской детской школы искусств были достойно оценены компетентным жюри II Международного конкурса искусств TalentedKids. А в Молотковичской ГДШИ прошел традиционный праздник – посвящение первоклассников в юные музыканты.

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