﻿ Свежий номер «Полесской правды» уже в продаже!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свежий номер «Полесской правды» уже в продаже!

09.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Свежий номер «Полесской правды» уже в продаже!

В свежем выпуске:

  • Сельским труженикам – слава и почёт! Сегодняшний номер газеты расскажет о тех жителях Пинского района, кто посвятил свою жизнь родной земле, кто от зари до зари, не покладая рук, напряженно и целеустремленно трудится на ниве сельскохозяйственного производства.
  • От уважения к истории – к традициям суверенной Беларуси. Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в том числе и в Пинске. Здесь День Октябрьской революции отпраздновали торжественным шествием по обновленной улице Ленина к памятному знаку в честь установления советской власти на Пинщине и митингом.
  • Родине служить. Начинается осенний призыв 2018 года на военную службу. Ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь вскоре пополнят новобранцы из Пинска и Пинского района – всего более 260 ребят.
  • По инициативе руководителя Пинского индустриально-педагогического колледжа С.К. Дубновицкого состоялась торжественная церемония закладки Капсулы времени к коллективу работников и учащихся колледжа 2050 года.
  • В центральной районной библиотеке имени Е. Янищиц прошел творческий вечер, посвященный одному из самых близких и понятных видов творчества для каждого человека, а именно жанру бардовской или как ее еще называют авторской песни.
  • Об оказании услуги ухода за детьми-инвалидами, так называемой услуги социальной передышки, которую оказывают дома-интернаты для детей-инвалидов рассказал ведущий референт отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома С.Н. Столярчук.
  • Второй осенний месяц оказался насыщенным на творческие достижения для детских школ искусств. Юные музыканты Логишинской детской школы искусств были достойно оценены компетентным жюри II Международного конкурса искусств TalentedKids. А в Молотковичской ГДШИ прошел традиционный праздник – посвящение первоклассников в юные музыканты.

Дорогие друзья!

Сайт pinsknews.by не является копией бумажного издания газеты «Полесская правда». Далеко не все материалы газеты выкладываются на сайт. Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что открыта подписка на первое полугодие 2019 года!

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

  • на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.,
  • на 3 месяца – 14 руб. 70 коп.,
  • на 6 месяцев – 29 руб. 40 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

  • на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.,
  • на 3 месяца – 25 руб. 50 коп.,
  • на 6 месяцев – 51 руб.

Оставить комментарий

« Модные тенденции 2019 года: мята и свобода
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика