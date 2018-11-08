Беларуске стало плохо в Польше, и даже со страховкой она «попала» на $250 в больнице





Корреспондент intex-press.by Людмила Стецко поехала на стажировку в польский город Закопане. Но её организм не справлялся с условиями жизни в горах. Журналистка вызвала себе скорую, потом её отвезли в больницу, и за всё это выставили счёт на 250 долларов. Страховка не помогла − но деньги ей всё-таки вернули уже в Беларуси, пишет intex-press.by.

С чего всё началось

По словам Людмилы, с первого дня стажировки у неё началась бессонница, а сердце по вечерам билось так, будто «отдельно от меня намеревалось совершить восхождение к самой высокой вершине Татр». Вечером третьего дня ей пришлось вызвать скорую. «Естественно, мне было не до того, чтобы полностью перечитывать памятку, которая прилагалась к моему страховому полису. Но обложку, на которой была самая важная, как мне показалось, информация, я перечитала. А там была инструкция для медиков, куда они должны звонить при наступлении страхового случая», − рассказывает журналистка.

Помогла ли скорая

У врачей скорой помощи при себе был только тонометр, который не показал серьёзных отклонений. Ей предложили ехать в больницу, чтобы сделать ЭКГ. Девушка показал медикам страховку, а те отвечают, что беларуская страховка плохая. Если девушка не хочет в больницу, пусть платить за вызов наличными − 170 долларов.

К счастью, ей помог польский коллега. Он заплатил из своего кармана и за вызов, и за всё остальное. В больнице Людмиле объяснили, что с беларусами работают только за наличку, потому что некоторые страховые компании «попросту не платят за своих клиентов».

Что сделали врачи в больнице

Врач уточнил, не пила ли девушка накануне, и сказал, что ничего страшного у неё нет. Ей поставили капельницу с магнезией и через три часа отпустили. Людмиле полегчало, а в итоге за четыре часа возьни со системой здравоохранения Польши ей нужно было отдать 240 долларов (170 − скорая, 70 − больница).

Что сделала страховая компания

По словам журналистки, у неё была стандартная страховка на сумму 30 тысяч евро. Вернувшись домой, Людмила со всеми документами из больницы пошла в страховую компанию. Там у неё спросили, звонила ли она по номеру международной компании-посредника, указанному в полисе. Девушка ответила, что «не до того было», да и телефон без роуминга: «Да даже если бы был, во сколько бы мне обошелся звонок из Польши в Россию с беларуского номера?»

В страховой предположили, что у посредника не заключен договор с клиникой, но Людмиле возместят все затраты. На её имя открыли счёт в банке и в течение недели перевели всю сумму в беларуских рублях. Она перевела их в злотые и вернула польскому коллеге.

Людмила сделала несколько выводов из истории: «Во-первых, даже если ты уже тысячу раз был за границей и с тобой ничего не случалось, все может измениться в один момент. А значит, страховаться нужно всегда, даже если едешь ненадолго или недалеко. Во-вторых, если есть возможность не вызывать скорую за границей, лучше этого не делать. Такси до больницы обойдется гораздо дешевле. В-третьих, даже с самой хваленой страховкой нужно иметь с собой наличную сумму, ведь всегда может найтись клиника, с которой твоя компания не работает. Ну и в-четвертых, оформляя страховой полис, всегда следует подробно расспрашивать агентов о том, какие сценарии развития событий возможны при наступлении того самого страхового случая, ведь сами они об этом, к сожалению, не говорят».