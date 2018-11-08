|
Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные
Новости Беларуси. Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают, что на большей части территории он сохранится минимум до полудня, а днем будет местами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видимость на дорогах не превышает 100 метров. Минск остановился в пробках. Мелкие дорожные аварии затрудняют движение.
На табло вылетов в Национальном аэропорту сообщается о задержке сразу нескольких рейсов.
Погода нарушила планы пассажиров из Санкт-Петербурга, Киева, Запорожья и Москвы. Напомним, днем ранее из-за тумана чартерный рейс из Египта вместо запланированной посадки в Гродно приземлился в Бресте.
Синоптики прогнозируют туман и 10 ноября, а вот 11 ноября ожидают мокрый снег и гололед преимущественно по востоку страны. Сохраняется оранжевый уровень опасности.
Новости по теме
‡агрузка...
Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные
«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»
Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» планирует увеличить долю собственного производства
Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО
В Астане завершился саммит глав государств ОДКБ: основные итоги
В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко
Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске
Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают, что на большей части территории он сохранится минимум до полудня, а днем будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)