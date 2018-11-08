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Вера Брежнева сделала тайный подарок Константину Меладзе. Он пришёл от него в восторг

09.11.2018 11:01 — Разное | СТВ  
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Семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой полна сюрпризов.

Участвуя в одном ток-шоу, продюсер рассказал о трогательном подарке, который певица преподнесла ему на юбилей.

Вера Брежнева сделала тайный подарок Константину Меладзе. Он пришёл от него в восторг
Фото: instagram.com/ververa

По словам Меладзе, он давно мечтал сходить на концерт группы Аквариум, но его до безумия пугают большие скопления людей. Зная об этих маленьких слабостях супруга, Брежнева тайно пригласила Бориса Гребенщикова выступить на торжестве.

Вера Брежнева сделала тайный подарок Константину Меладзе. Он пришёл от него в восторг
Фото: instagram.com/ververa

Константин признался ведущему: после такого сюрприза он ещё полгода находился в эйфории. Ведь кумир не только исполнил его любимые песни, но и остался побеседовать с именинником.

«Не устаю восхищаться ею каждый день, каждый час»: Брежнева и Меладзе рассказали о своей семье (читать далее).
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Семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой полна сюрпризов. Участвуя в одном ток-шоу, продюсер рассказал о трогательном подарке, который певица...
 
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