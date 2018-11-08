|
Вера Брежнева сделала тайный подарок Константину Меладзе. Он пришёл от него в восторг
Семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой полна сюрпризов.
Участвуя в одном ток-шоу, продюсер рассказал о трогательном подарке, который певица преподнесла ему на юбилей.
По словам Меладзе, он давно мечтал сходить на концерт группы Аквариум, но его до безумия пугают большие скопления людей. Зная об этих маленьких слабостях супруга, Брежнева тайно пригласила Бориса Гребенщикова выступить на торжестве.
Константин признался ведущему: после такого сюрприза он ещё полгода находился в эйфории. Ведь кумир не только исполнил его любимые песни, но и остался побеседовать с именинником.
Новости по теме
‡агрузка...
«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»
Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» планирует увеличить долю собственного производства
Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО
В Астане завершился саммит глав государств ОДКБ: основные итоги
В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко
Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске
Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста
Белорусские полярники отправились в Антарктиду
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой полна сюрпризов. Участвуя в одном ток-шоу, продюсер рассказал о трогательном подарке, который певица...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)