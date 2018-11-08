11 зданий «МЗОР» на Октябрьской продадут на аукционе

Министерство промышленности предложило продать собственность «МЗОР» на аукционе. Правительство согласилось, и опубликовало постановление об этом деле. До 26 июня 2019 года будут проданы 11 капитальных зданий и изолированных помещений по адресу улица Октябрьская, 16. Похоже, тусовочную улицу ждёт ещё больше новых проектов.

Продавать помещения будут с одним важным условием − победитель аукциона должен реализовать инвестиционный проект, предусмотренный градостроительным ПДП в границах улиц Ульяновской − Ленина − ж/д «Минск−Москва» − граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2.

Планируется продать десять капитальных зданий и одно изолированное помещение:

Если по начальной цене никто не купит объект, его цену могут снижать на 10% при каждом следующем аукционе, но не ниже 30% он заявленной цены.