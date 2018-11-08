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11 зданий «МЗОР» на Октябрьской продадут на аукционе

09.11.2018 11:06 — Разное | KYKY  
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Министерство промышленности предложило продать собственность «МЗОР» на аукционе. Правительство согласилось, и опубликовало постановление об этом деле. До 26 июня 2019 года будут проданы 11 капитальных зданий и изолированных помещений по адресу улица Октябрьская, 16. Похоже, тусовочную улицу ждёт ещё больше новых проектов.

Продавать помещения будут с одним важным условием − победитель аукциона должен реализовать инвестиционный проект, предусмотренный градостроительным ПДП в границах улиц Ульяновской − Ленина − ж/д «Минск−Москва» − граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2.

Планируется продать десять капитальных зданий и одно изолированное помещение:

Если по начальной цене никто не купит объект, его цену могут снижать на 10% при каждом следующем аукционе, но не ниже 30% он заявленной цены.

Читайте по теме: На Октябрьской высаживают деревья − а до конца года поставят скульптуру [UPD]

 
 
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Министерство промышленности предложило продать собственность «МЗОР» на аукционе. Правительство согласилось, и опубликовало постановление об этом деле. До 26 июня...
 
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