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11 зданий «МЗОР» на Октябрьской продадут на аукционе
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Министерство промышленности предложило продать собственность «МЗОР» на аукционе. Правительство согласилось, и
Продавать помещения будут с одним важным условием − победитель аукциона должен реализовать инвестиционный проект, предусмотренный градостроительным ПДП в границах улиц Ульяновской − Ленина − ж/д «Минск−Москва» − граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2.
Планируется продать десять капитальных зданий и одно изолированное помещение:
Если по начальной цене никто не купит объект, его цену могут снижать на 10% при каждом следующем аукционе, но не ниже 30% он заявленной цены.
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