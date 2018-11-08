Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои

Возможно ли остаться друзьями после развода? Конечно, но только единицы могут похвастаться прекрасными отношениями с бывшими. АиФ.ru рассказывает о женщинах, которые не освоили этот навык и даже сделали так, чтобы некогда любимый человек запомнил их надолго.

Екатерина Семенова — экс-супруг Михаил Церишенко

Известная певица и юморист прожили вместе 25 лет и выглядели вполне счастливой парой. Однако в феврале 2018 года стало ясно, что никакой семейной идиллии в этом союзе давно нет. По рассказам Семеновой, первый звоночек прозвенел, когда Церишенко признался ей в импотенции, вот только тогда артистка не придала этому никакого значения. В сложившейся деликатной ситуации она просто решила пойти навстречу мужу и сделать вид, что ничего ужасного не случилось. Ей понадобился не один год, чтобы понять — рассказ о внезапно ушедшей мужской силе — это всего лишь выдумки, хороший предлог, чтобы поставить крест на интимной жизни с законной супругой.

Глаза Семеновой открыла любовница юмориста. Однажды девушка по имени Наталья просто позвонила сопернице и рассказала о романе с Церишенко, который длился к тому моменту два года. Новая пассия в подробностях поведала, что сопровождала любимого на гастролях, ездила с ним отдыхать, проводила время на даче и даже встречала Новый год. Естественно, певица была не готова к такому повороту в семейной жизни. Разговор с любовницей закончился для нее депрессией и стремительной потерей веса. Из-за пережитого стресса исполнительница похудела на 11 килограмм. Какое-то время Катя все же пыталась спасти семью, но довольно быстро поняла, что никакой семьи с Михаилом у нее давно нет, и единственная причина, по которой Церишенко находится с ней под одной крышей, — это прописка в ее московской квартире.

На свою беду от предложения мирно разойтись, не привлекая внимания прессы, юморист отказался. Он просто не пришел в ЗАГС за разводом. Тогда певица выложила фото супруга с любовницей в социальной сети, написав следующее: «Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей. Я надеюсь, что смогу когда-нибудь отмыться. Я не хотела никого обманывать, так получилось». Только после этой публикации Церишенко и Семенова наконец-то развелись.

Дарья Глушакова — супруг Денис Глушаков

Развод в семьях футболистов — дело привычное. И, к сожалению, этот печальный тренд не миновал чету Глушаковых. В сентябре 2018 года все СМИ обсуждали скандальное видео, записанное Дарьей. Главным героем короткого ролика стал ее муж в одном полотенце на бедрах. С другой стороны, как еще он должен был выглядеть, если действо происходило в сауне? Несмотря на отсутствие какого-либо «криминала», Глушакова утверждала, что застукала мужа с «проституткой». Оскорбления она адресовала конкретной девушке, находившейся в той же сауне, правда, она была полностью одета и даже отдаленно не походила на жрицу любви. Естественно, в дальнейшем адвокат футболиста попробовал внести некоторую ясность в происходящие события — по его словам, Денис уже несколько месяцев не жил с супругой и был настроен на развод якобы из-за измен Дарьи.

Кажется, после 9 лет совместной жизни и наличия двух дочек супруги были просто обязаны не делать из своего развода шоу, но когда на кону стоят большие деньги, видимо, иначе быть не может. В настоящий момент Глушаковы делят детей и решают, кто кому будет платить алименты и в каком размере. По сообщениям СМИ Дарья рассчитывает на сумму в 5 млн. рублей, а притязания Дениса более скромные с учетом того, что его пока еще законная супруга не работает, и составляют всего 80 тыс. рублей.

Юлия Барановская — экс-супруг Андрей Аршавин

Юлия и Андрей никогда не были официально женаты. Но этот факт меркнет на фоне внезапного ухода футболиста из семьи, когда Барановская находилась в положении. Видимо, Аршавин так сильно хотел быть рядом с другой женщиной, что более подходящего момента для разрыва не нашел. Что же сделала Юлия, оставшись одна? Во-первых, откровенно поведала всю историю их непростых отношений в СМИ, все мы помним откровенное интервью Барановской Андрею Малахову, от которого наворачивались слезы даже у самых черствых зрителей телешоу. Вторым шагом стала ее книга «Все к лучшему», прочитав которую, вы точно забудете о симпатиях к Андрею, если они, конечно, были. Безусловно, до откровенного негатива и уж тем более каких-то пикантных подробностей Юлия не опускается, но, как говорится, «осадочек остается». И наконец, третий шаг — пока карьера экс-капитана сборной России медленно, но верно подходит к своему логическому завершению, у Юлии дела идут в гору, она стала популярной телеведущей.



Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: Кадр youtube.com

Эмбер Хёрд — экс-супруг Джонни Депп

Отношения звезд в Голливуде, по сути, ничем не отличаются от того, что происходит в среднестатистических российских семьях. Известные женщины тоже сталкиваются с домашним насилием, непониманием, алкоголизмом мужей и простыми изменами. Взять хотя бы Эмбер Хёрд, которой в 2015 году удалось окольцевать самого Джонни Деппа. Когда пара расписалась, актрисе как минимум завидовали все бывшие «Джека Воробья» и больше всех — Ванесса Паради. Ее Депп, несмотря на 14 лет, проведенных вместе, так и не довел до ЗАГСа, в то время как Эмбер дождалась предложения руки и сердца через каких-то пять лет. Однако брак Хёрд и Деппа был стремительным, в мае 2016 года они развелись из-за «непримиримых разногласий». Также актриса обвинила Джонни в домашнем насилии, и дело могло закончиться для него серьезными судебными разбирательствами, но проблема была улажена с помощью 7 миллионов долларов отступных, за которые так активно боролся адвокат блондинки. И хотя девушка обещала потратить эти деньги на благотворительность, вряд ли кто-то будет проверять, сделала она это или нет, зато своему бывшему Хёрд точно немного подпортила его беззаботную, богатую жизнь. После Эмбер, он, скорее всего, до конца своих дней останется холостяком.