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Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои

09.11.2018 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои
Екатерина Семенова, Юлия Барановская, Дарья Глушакова, Эмбер Хёрд. © / Коллаж АиФ / Фото из открытых источников

Возможно ли остаться друзьями после развода? Конечно, но только единицы могут похвастаться прекрасными отношениями с бывшими. АиФ.ru рассказывает о женщинах, которые не освоили этот навык и даже сделали так, чтобы некогда любимый человек запомнил их надолго. 

Екатерина Семенова — экс-супруг Михаил Церишенко

Известная певица и юморист прожили вместе 25 лет и выглядели вполне счастливой парой. Однако в феврале 2018 года стало ясно, что никакой семейной идиллии в этом союзе давно нет. По рассказам Семеновой, первый звоночек прозвенел, когда Церишенко признался ей в импотенции, вот только тогда артистка не придала этому никакого значения. В сложившейся деликатной ситуации она просто решила пойти навстречу мужу и сделать вид, что ничего ужасного не случилось. Ей понадобился не один год, чтобы понять — рассказ о внезапно ушедшей мужской силе — это всего лишь выдумки, хороший предлог, чтобы поставить крест на интимной жизни с законной супругой.

Глаза Семеновой открыла любовница юмориста. Однажды девушка по имени Наталья просто позвонила сопернице и рассказала о романе с Церишенко, который длился к тому моменту два года. Новая пассия в подробностях поведала, что сопровождала любимого на гастролях, ездила с ним отдыхать, проводила время на даче и даже встречала Новый год. Естественно, певица была не готова к такому повороту в семейной жизни. Разговор с любовницей закончился для нее депрессией и стремительной потерей веса. Из-за пережитого стресса исполнительница похудела на 11 килограмм. Какое-то время Катя все же пыталась спасти семью, но довольно быстро поняла, что никакой семьи с Михаилом у нее давно нет, и единственная причина, по которой Церишенко находится с ней под одной крышей, — это прописка в ее московской квартире.

 

На свою беду от предложения мирно разойтись, не привлекая внимания прессы, юморист отказался. Он просто не пришел в ЗАГС за разводом. Тогда певица выложила фото супруга с любовницей в социальной сети, написав следующее: «Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей. Я надеюсь, что смогу когда-нибудь отмыться. Я не хотела никого обманывать, так получилось». Только после этой публикации Церишенко и Семенова наконец-то развелись.  

Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои
«Цирк закрылся». Любовь и развод Кати Семеновой с юмористом-мужем
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Дарья Глушакова — супруг Денис Глушаков

Развод в семьях футболистов — дело привычное. И, к сожалению, этот печальный тренд не миновал чету Глушаковых. В сентябре 2018 года все СМИ обсуждали скандальное видео, записанное Дарьей. Главным героем короткого ролика стал ее муж в одном полотенце на бедрах. С другой стороны, как еще он должен был выглядеть, если действо происходило в сауне? Несмотря на отсутствие какого-либо «криминала», Глушакова утверждала, что застукала мужа с «проституткой». Оскорбления она адресовала конкретной девушке, находившейся в той же сауне, правда, она была полностью одета и даже отдаленно не походила на жрицу любви. Естественно, в дальнейшем адвокат футболиста попробовал внести некоторую ясность в происходящие события по его словам, Денис уже несколько месяцев не жил с супругой и был настроен на развод якобы из-за измен Дарьи.

Кажется, после 9 лет совместной жизни и наличия двух дочек супруги были просто обязаны не делать из своего развода шоу, но когда на кону стоят большие деньги, видимо, иначе быть не может. В настоящий момент Глушаковы делят детей и решают, кто кому будет платить алименты и в каком размере. По сообщениям СМИ Дарья рассчитывает на сумму в 5 млн. рублей, а притязания Дениса более скромные с учетом того, что его пока еще законная супруга не работает, и составляют всего 80 тыс. рублей.  

Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои
Ирония судьбы, или Разборки в сауне. Любовь и разрыв семьи Глушаковых
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Юлия Барановская — экс-супруг Андрей Аршавин

Юлия и Андрей никогда не были официально женаты. Но этот факт меркнет на фоне внезапного ухода футболиста из семьи, когда Барановская находилась в положении. Видимо, Аршавин так сильно хотел быть рядом с другой женщиной, что более подходящего момента для разрыва не нашел. Что же сделала Юлия, оставшись одна? Во-первых, откровенно поведала всю историю их непростых отношений в СМИ, все мы помним откровенное интервью Барановской Андрею Малахову, от которого наворачивались слезы даже у самых черствых зрителей телешоу. Вторым шагом стала ее книга «Все к лучшему», прочитав которую, вы точно забудете о симпатиях к Андрею, если они, конечно, были. Безусловно, до откровенного негатива и уж тем более каких-то пикантных подробностей Юлия не опускается, но, как говорится, «осадочек остается». И наконец, третий шаг — пока карьера экс-капитана сборной России медленно, но верно подходит к своему логическому завершению, у Юлии дела идут в гору, она стала популярной телеведущей.  

Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои
Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: Кадр youtube.com

Эмбер Хёрд — экс-супруг Джонни Депп

Отношения звезд в Голливуде, по сути, ничем не отличаются от того, что происходит в среднестатистических российских семьях. Известные женщины тоже сталкиваются с домашним насилием, непониманием, алкоголизмом мужей и простыми изменами. Взять хотя бы Эмбер Хёрд, которой в 2015 году удалось окольцевать самого Джонни Деппа. Когда пара расписалась, актрисе как минимум завидовали все бывшие «Джека Воробья» и больше всех Ванесса Паради. Ее Депп, несмотря на 14 лет, проведенных вместе, так и не довел до ЗАГСа, в то время как Эмбер дождалась предложения руки и сердца через каких-то пять лет. Однако брак Хёрд и Деппа был стремительным, в мае 2016 года они развелись из-за «непримиримых разногласий». Также актриса обвинила Джонни в домашнем насилии, и дело могло закончиться для него серьезными судебными разбирательствами, но проблема была улажена с помощью 7 миллионов долларов отступных, за которые так активно боролся адвокат блондинки. И хотя девушка обещала потратить эти деньги на благотворительность, вряд ли кто-то будет проверять, сделала она это или нет, зато своему бывшему Хёрд точно немного подпортила его беззаботную, богатую жизнь. После Эмбер, он, скорее всего, до конца своих дней останется холостяком.   

Неотразимые мстители. Как известные жены проучили бывших за измены и побои
Собачье дело. Жену Джонни Деппа приговорили к «примерному поведению»
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Почему Катя Семенова подала на развод после 25 лет брака, зачем жена Дениса Глушакова обнародовала его видео из сауны и как Юлия Барановская увеличила армию...
 
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