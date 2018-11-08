95-летний юбилей в жизни ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Маматюка

С замечательной юбилейной датой 8 ноября поздравили ветерана представители администрации Московского района г.Бреста, Совета районной ветеранской организации и шефствующей организации – УП «Фармация».



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Поздравлявшие вручили Дмитрию Ивановичу цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами - для нас большая честь и радость. Спасибо Вам за подвиг, а также за житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по сей день щедро делитесь с окружающими, за огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в нашем районе!»,- отметил председатель Совета ветеранской организации Московского района Николай Леонов.



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Не смотря на близкий к вековому возраст, Дмитрий Иванович достаточно бодр и крепок. Ветеран, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над фашистской Германией» прекрасно помнит и живо повествует о том, что пришлось пережить в годы войны: тяжелые бои в Восточной Пруссии, боевые действия на территории Германии.

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, уважаемый юбиляр! Пусть в Вашем доме царят тепло и уют, а родные и близкие окружают любовью и вниманием!