|
Белорусы в январе-октябре продали валюты больше, чем купили
09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусы в январе-октябре продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За десять месяцев население продало наличной и безналичной валюты на $7,656 млрд в эквиваленте, купило $6,53 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,126 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-октябре продали иностранной валюты на $16,445 млрд в эквиваленте, купили $16,995 млрд.
Нерезиденты Беларуси за десять месяцев продали валюты на $488,9 млн в эквиваленте, купили - $104,9 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы в январе-октябре продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА. За десять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)