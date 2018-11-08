8 ноября в «Пространстве КХ» открылась новая выставка – «365 автопортретов»

Автор – дизайнер и мама троих детей Елена Гиль.



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Семья очень важна для любой женщины. В какой-то момент Лена почувствовала, что начинает терять себя, растворяясь в семейных заботах, муже и детях. Главным в жизни стали желания и жизнь самых близких людей.



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Елена решила «вернуть себя себе», и в течение года каждый день делать автопортрет. Иногда – это рисунок с фотографии, новый день - зарисовка в интерьере, очередной лист блокнота для рисования – новое чувство, ощущение себя в мире.



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Стена выставочного зала закрыта этими небольшими листами – снимками одного дня. Лена решила именно так: один день – одна линия или рисунок, которые не подлежат исправлению. Только анализу и его интерпретации уже в другом моменте.

- Я заметила, что так рисуют дети, - поделилась Елена. – Они рисуют здесь и сейчас, ничего не оставляя на завтра, на потом. Это одномоментное ощущение всего вокруг. И оно безошибочно.

Рисунки выполнены фломастерами, карандашом и гуашью, акрилом и масляной пастелью. Женщины такие разные – одинокие и замкнутые, открытые и томные, уязвимые и неуверенные в себе…