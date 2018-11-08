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8 ноября в «Пространстве КХ» открылась новая выставка – «365 автопортретов»

09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Автор – дизайнер и мама троих детей Елена Гиль.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60460.php

8 ноября в «Пространстве КХ» открылась новая выставка – «365 автопортретов»

Семья очень важна для любой женщины. В какой-то момент Лена почувствовала, что начинает терять себя, растворяясь в семейных заботах, муже и детях. Главным в жизни стали желания и жизнь самых близких людей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60460.php

8 ноября в «Пространстве КХ» открылась новая выставка – «365 автопортретов»

Елена решила «вернуть себя себе», и в течение года каждый день делать автопортрет. Иногда – это рисунок с фотографии, новый день - зарисовка в интерьере, очередной лист блокнота для рисования – новое чувство, ощущение себя в мире.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60460.php

8 ноября в «Пространстве КХ» открылась новая выставка – «365 автопортретов»

Стена выставочного зала закрыта этими небольшими листами – снимками одного дня. Лена решила именно так: один день – одна линия или рисунок, которые не подлежат исправлению. Только анализу и его интерпретации уже в другом моменте.

- Я заметила, что так рисуют дети, - поделилась Елена. – Они рисуют здесь и сейчас, ничего не оставляя на завтра, на потом. Это одномоментное ощущение всего вокруг. И оно безошибочно.

Рисунки выполнены фломастерами, карандашом и гуашью, акрилом и масляной пастелью. Женщины такие разные – одинокие и замкнутые, открытые и томные, уязвимые и неуверенные в себе…

 
 
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Автор – дизайнер и мама троих детей Елена Гиль. Семья очень важна для любой женщины. В какой-то момент Лена почувствовала, что начинает терять себя, растворяясь в...
 
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