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В Ляховичском районе женщина насмерть сбила велосипедиста ночью
09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
08.11.2018 года в 19:05 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 21-летняя жительница д.Своятичи Ляховичского района, управляя автомобилем «Дэу Ланос», двигаясь по автодороге Р-91 «Барановичи-Осиповичи» Ляховичского района в направлении д.Адаховщина.
На 184-ом километре совершила наезд на 52-летнего велосипедиста, жителя д.Адаховщина Ляховичского района, который пересекал проезжую часть дороги не спешившись справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист был доставлен в УЗ «Барановичская городская больница», где позже от полученных телесных повреждений скончался.
Велосипед не был оборудован согласно п.149
По факту ДТП проводится проверка.
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08.11.2018 года в 19:05 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 21-летняя жительница...
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