В Ляховичском районе женщина насмерть сбила велосипедиста ночью

08.11.2018 года в 19:05 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 21-летняя жительница д.Своятичи Ляховичского района, управляя автомобилем «Дэу Ланос», двигаясь по автодороге Р-91 «Барановичи-Осиповичи» Ляховичского района в направлении д.Адаховщина.

На 184-ом километре совершила наезд на 52-летнего велосипедиста, жителя д.Адаховщина Ляховичского района, который пересекал проезжую часть дороги не спешившись справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист был доставлен в УЗ «Барановичская городская больница», где позже от полученных телесных повреждений скончался.



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Велосипед не был оборудован согласно п.149 ПДД . Погибший привлекался 6 раз по ст.18.23 ч.1 КоАП РБ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортом, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством) и по ст.18.23 КоАП РБ - 2 раза (нарушение правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки).

По факту ДТП проводится проверка.