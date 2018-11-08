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В Ляховичском районе женщина насмерть сбила велосипедиста ночью

09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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08.11.2018 года в 19:05 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60459.php

В Ляховичском районе женщина насмерть сбила велосипедиста ночью

По предварительной информации: 21-летняя жительница д.Своятичи Ляховичского района, управляя автомобилем «Дэу Ланос», двигаясь по автодороге Р-91 «Барановичи-Осиповичи» Ляховичского района в направлении д.Адаховщина.

На 184-ом километре совершила наезд на 52-летнего велосипедиста, жителя д.Адаховщина Ляховичского района, который пересекал проезжую часть дороги не спешившись справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист был доставлен в УЗ «Барановичская городская больница», где позже от полученных телесных повреждений скончался.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60459.php

В Ляховичском районе женщина насмерть сбила велосипедиста ночью

Велосипед не был оборудован согласно п.149 ПДД. Погибший привлекался 6 раз по ст.18.23 ч.1 КоАП РБ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортом, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством) и по ст.18.23 КоАП РБ - 2 раза (нарушение правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки).

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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08.11.2018 года в 19:05 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 21-летняя жительница...
 
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