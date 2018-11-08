В Столинском районе перевернулся трактор - пострадала супруга и сын водителя

08.11.2018 года в 16:35 часов на территории Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60458.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - ГАИ г. Бреста

По предварительной информации: 45-летний житель аг.Бережное Столинского района, управляя трактором МТЗ-82, двигаясь по правому краю проезжей части ул.Лознухо аг.Бережное, со стороны ул.Новой в направлении ул.Гагарина, не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину и опрокинулся.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60458.php

Читать полностью в источнике с фото:





В результате ДТП водитель и находившиеся в кабине трактора 50-летняя супруга, их 14-летний сын госпитализированы в УЗ «Столинская центральная районная больница».

По факту ДТП проводится проверка.