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В Столинском районе перевернулся трактор - пострадала супруга и сын водителя
09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
08.11.2018 года в 16:35 часов на территории Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
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По предварительной информации: 45-летний житель аг.Бережное Столинского района, управляя трактором МТЗ-82, двигаясь по правому краю проезжей части ул.Лознухо аг.Бережное, со стороны ул.Новой в направлении ул.Гагарина, не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и находившиеся в кабине трактора 50-летняя супруга, их 14-летний сын госпитализированы в УЗ «Столинская центральная районная больница».
По факту ДТП проводится проверка.
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08.11.2018 года в 16:35 часов на территории Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. фото - ГАИ г. Бреста По предварительной информации: 45-летний...
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