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В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре
09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
08.11.2018 года в 09-52 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Стриганец, ул. Вишневая.
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри дома, хозяйка находится на улице.
Дом жилой, деревянный, размерами 5х8 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не оборудован. Хозяйка - пенсионерка 1944 г.р., проживает одна.
До прибытия подразделений
Спасенная бригадой СМП с диагнозом «термические ожоги 1-2 степени лица и рук (20 % тела), острое отравление угарным газом» госпитализирована в УЗ «Жабинковская ЦРБ».
В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество.
Причина пожара устанавливается.
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08.11.2018 года в 09-52 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Стриганец, ул. Вишневая. По прибытии к месту вызова установлено, что...
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