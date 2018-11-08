В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

08.11.2018 года в 09-52 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Стриганец, ул. Вишневая.



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По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри дома, хозяйка находится на улице.



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Дом жилой, деревянный, размерами 5х8 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не оборудован. Хозяйка - пенсионерка 1944 г.р., проживает одна.



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До прибытия подразделений МЧС директор ОАО «Ракитница» Григорий Панасюк из горевшего дома спас хозяйку (выбил закрытую входную дверь и обнаружил хозяйку стоявшей в коридоре, женщина была дезориентирована).



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Спасенная бригадой СМП с диагнозом «термические ожоги 1-2 степени лица и рук (20 % тела), острое отравление угарным газом» госпитализирована в УЗ «Жабинковская ЦРБ».



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В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество.

Причина пожара устанавливается.