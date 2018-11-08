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В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

09.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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08.11.2018 года в 09-52 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Стриганец, ул. Вишневая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60456.php

В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри дома, хозяйка находится на улице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60456.php

В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

Дом жилой, деревянный, размерами 5х8 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не оборудован. Хозяйка - пенсионерка 1944 г.р., проживает одна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60456.php

В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

До прибытия подразделений МЧС директор ОАО «Ракитница» Григорий Панасюк из горевшего дома спас хозяйку (выбил закрытую входную дверь и обнаружил хозяйку стоявшей в коридоре, женщина была дезориентирована).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60456.php

В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

Спасенная бригадой СМП с диагнозом «термические ожоги 1-2 степени лица и рук (20 % тела), острое отравление угарным газом» госпитализирована в УЗ «Жабинковская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60456.php

В Жабинковском районе директор ОАО «Ракитница» спас женщину на пожаре

В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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08.11.2018 года в 09-52 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Стриганец, ул. Вишневая. По прибытии к месту вызова установлено, что...
 
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