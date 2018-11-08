История брестских деревень в черте современного города: Речица

Мы знаем Речицу как часть нашего города. Но так было не всегда, пятьдесят лет назад это была деревня, прилегающая к Бресту.



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Сегодня она часть города над Бугом, но при этом бережно хранит страницы своей биографии.



Точка отсчёта



Первое упоминание о Речице относится к XVI столетию. Предположительно между 1566 и 1588 годами возник фольварк Речицкий. По словам старожилов, размещался он на месте сегодняшнего хлебозавода «Берестейский пекарь». Со временем рядом с фольварком начала зарождаться деревня. К этому периоду относится и еще одна подтверждающая запись. В ней говорится, что 27 декабря 1571 года подканцлер ВКЛ рассматривал жалобу Речицкого войта. Становится понятно, что Речица имеет почти пятисотлетнюю, а может, и более долгую историю существования.



В основе названия



Любая история начинается с названия. В нашем случае мы имеем две версии. Первая гласит, что основа его заложена в месторасположении. Деревня удачно разместилась вблизи реки Буг и почти забытой речушки Вербянки. И не только. Здешняя территория всегда славилась ещё и родниками, богатыми на полезные минералы. На это в свое время обратил внимание и барон Александр Таубе. Он основал в 1879 году на Речице пивоваренный завод, а родниковая вода стала основным источником для изготовления напитка «Барон Трауберг». Предприятие имело немалый доход. Известно, что в 1900 году завод вырабатывал 84 тысячи вёдер пива на 58 тысяч рублей.



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Жители деревни тоже дорожили водным богатством. Воду использовали для питья и приготовления пищи. В некоторых случаях она становилась основой для изготовления знахарями и лекарями лекарств, а порой и заменяла его. К слову, несколько лет назад на улице Криничной открыли и освятили один из возрожденных родников, которому более 160 лет. Известно, что ещё в середине 19 века о нем проявил заботу местный житель из рода Ярошуков. Он построил для сохранения источника сруб. В дальнейшем уход за ним продолжили неравнодушные жители Речицы.



Из рук в руки



По второй версии, деревня получила своё название от фамилии хозяина – некоего Речицкого. Так обычно происходило со многими населенными пунктами Беларуси. Но так ли это? Ведь документального подтверждения на сегодняшний день не сохранилось. Но имеется любопытный факт. Оказывается, Речица какое-то время была собственностью Ипатия (в миру Адама) Потея – государственного и церковного деятеля, судьи земского берестейского. Эти сведения подаёт в книге «Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны» Валерий Морозов. Там читаем: «На двор земскага берасцейскага суддзі Адама Пацея пад назвай Рэчыца, што пад Берасцем, 28 мая 1577 г. напаў баярын Андрэй Саўрасавіч». И там же: «… перад царквой залажэння Святога Іаана Багаслова на цвінтары падданых яго рэчыцкіх пазбіяў і шкадліва параніў… і да двара іх гнаў, і вароты, якімі з двара да царквы ходзяць, павыбіваў…».



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Это не только подтверждает выше сказанное, но даёт понять, что на Речице была правословная церковь, которая находилась в Речицком дворе рядом с усадьбой. Такая особенность размещения встречалась довольно часто и в других местах Брестчины. Больше всего её прихожанами были хозяева двора, так как в большинстве документов указывается, что жители деревни – это прихожане церкви Архангела Михаила.



Спустя столетия – указана дата: 1749 год – в актах записи говорится, что Антоний Потей, стражник ВКЛ, продал пану Флемингу деревню «Речицкая». Речица перешла к новому хозяину. Со сменой власти деревня и фольварк ещё не раз будут менять свою принадлежность. Например, в XIX столетии Речица входит в Косичскую волость Брестского уезда. В 30-е годы XX столетия на месте бывшего моёнтка вырастает посёлок. С 1958-по 1968 годы он сливается с деревней и входит в Клейниковский сельсовет, а с 29 января 1968 года – в состав города.



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С этого времени жизнь Речицы начинается интенсивно меняться. На вчерашних полях колхоза “Пограничник” вырастают многоэтажки. На месте форта Граф Берг, который построен по приказу генерала Татлебена в 1869 году и использовался как холодильник для продуктов питания гарнизона крепости, появляется Брестский мясокомбинат. Здесь также строят завод безалкогольных напитков, ГКСБ, хлебокомбинат… Речица становится «промышленным сердцем Бреста» – так любовно называют её жители. Тут открывают также свою больницу и поликлинику, аптеки, парикмахерские, детские сады, школы и многое другое.



В числе почёта



Особое место в истории Речицы занимает пятая школа – одна из старейших в Бресте. Она открыта в 1906 году и размещалась в доме Кондрата Назарука. Все дети трех классов занимались в одной комнате. Через четыре года построено специальное здание для школы. Учились в ней, в основном, дети малообеспеченных крестьян. Богатые отправляли своих чад на учебу в город. За средства общества в городе могли учиться и бедные, но при этом самые способные ученики. Такое обучение получил житель Речицы Василий Колосовский. Впоследствии он преподавал в вывшем техническом училище имени Баумана в Москве.



Когда Западная Беларусь отошла в 1921 году к Польше , преподавать начали на польском языке. Через пять лет школа становится семилетней. С Пинщины на должность директора приезжает Игнат Синявский. Вместе с женой, учительницей, они стараются прививать культуру деревенской молодёжи, организовали при школе кружок для молодых женщин, где их обучали рукоделию и даже умению правильно сервировать стол. Старшие ученики посещали кружок художественной самодеятельности. Здесь они учились петь, танцевать, показывали спектакли.



Правда, нельзя сказать, что жители Речицы охотно приняли новую власть. Они становились участниками подпольных организаций КПЗБ. По словам старожилов, директор школы Синявский был связан с подпольем. По этой причине он собирал около себя молодежь. Активными участниками подполья на территории Полесского воеводства были жители деревни: Арсентий Столярчук, Федор Зеленяк, Бобрук, братья Василий и Иван Назаруки, Петр Шишук.

Сложными временами для школы были послевоенные годы. Не хватало учебных принадлежностей. Занятия проходили в нескольких бывших домах поляков, которые уехали на родину в 1939 году. В то время школу посещали дети не только Речицы и Козлович, но и из Дубровки, Адамково и даже Клейников.



Новую просторную школу построили в 1963 году. Сейчас это здание гимназии № 3. После воссоединения деревни с городом – это школа №5 Бреста… Жители Речицы с большой теплотой вспоминают своих учителей и годы учёбы. Ведь здесь они постигали самые главные законы и правила жизни, особенно в послевоенное время…



Сила в единстве



Говоря о Речице, нельзя не сказать о её жителях. Во все времена здесь жили хоть бедные, но дружные люди. Всегда спешили на помощь в беде. Особенно после пожара, когда сгорело полдеревни. Они делились последним, давали кров, помогали в строительстве нового жилья…



Вместе проводили праздники. Особенно шумно проходили колядки. В них принимали участие дети, взрослые и даже старики. С песнями, плясками они колесили от дома к дому по всем улицам Речицы. Шумно проходили и свадьбы. Главным на них был музыкант-самоучка Николай Назарук – сын Кондрата Назарука, в доме которого размещалась школа. Его дочь Евгения Николаевна Митюк рассказала: “Отец переженил не только Речицу, но почти весь Брестский район. Все хотели побывать на свадьбе, где он играл. Потому что отец умел даже самые обычные праздники, не говоря о свадьбах, превратить в настоящий концерт”. Свадьбы с участием Николая Назарука и сейчас вспоминают.



Многое ушло в небытие. Речица – давно город, но кое-где иногда и выглянет в современной жизни кусочек прошлого…

Фото из домашнего архива Евгении Митюк