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Городокчанин выбрал мужскую профессию
09.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Начальник караула ПАСЧ-1 Городокского РОЧС Михаил Иванов (на снимке) знает, что при неправильном обращении огонь может превратиться из друга и помощника в опасного врага. За десять лет работы в подразделениях МЧС он наблюдал множество тому примеров. И плечом к плечу с коллегами спасал жизни людей, их дома и имущество.
Подробнее читайте в №86 от 09.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Начальник караула ПАСЧ-1 Городокского РОЧС Михаил Иванов (на снимке) знает, что при неправильном обращении огонь может превратиться из друга и помощника в...
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