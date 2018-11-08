Городокчанин выбрал мужскую профессию

Начальник караула ПАСЧ-1 Городокского РОЧС Михаил Иванов (на снимке) знает, что при неправильном обращении огонь может превратиться из друга и помощника в опасного врага. За десять лет работы в подразделениях МЧС он наблюдал множество тому примеров. И плечом к плечу с коллегами спасал жизни людей, их дома и имущество.





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