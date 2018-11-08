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В 2019 году "БЕЛДЖИ" планирует произвести и продать 25 тысяч автомобилей
Завод «БЕЛДЖИ» планирует произвести и продать 25 тыс. автомобилей в 2019 году. Об этом во время посещения предприятия
«На следующий год у нас стоит амбициозная задача — произвести и продать 25 тыс. автомобилей. Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство предприятия видит, как им выполнить планы продаж», — рассказал руководитель правительства.
По его словам, примерно 30% поступит на внутренний рынок и 70% — на экспорт, в основном в Россию.
«Государство со своей стороны принимает все меры для того, чтобы помочь предприятию выйти на запланированные объемы для своевременного обслуживания кредитов. 25 тыс. автомобилей в 2019 году — достаточная цифра для того, чтобы предприятие самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам», — заявил премьер-министр.
За январь-сентябрь 2018 года на предприятии произвели более 5,4 тыс. легковых автомобилей.
Белорусско-китайское СЗАО «БЕЛДЖИ», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely,
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За январь-сентябрь 2018 года на предприятии произвели более 5,4 тыс. легковых автомобилей.
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