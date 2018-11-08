Завод «БЕЛДЖИ» планирует произвести и продать 25 тыс. автомобилей в 2019 году. Об этом во время посещения предприятия заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На следующий год у нас стоит амбициозная задача — произвести и продать 25 тыс. автомобилей. Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство предприятия видит, как им выполнить планы продаж», — рассказал руководитель правительства.

По его словам, примерно 30% поступит на внутренний рынок и 70% — на экспорт, в основном в Россию.

«Государство со своей стороны принимает все меры для того, чтобы помочь предприятию выйти на запланированные объемы для своевременного обслуживания кредитов. 25 тыс. автомобилей в 2019 году — достаточная цифра для того, чтобы предприятие самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам», — заявил премьер-министр.

За январь-сентябрь 2018 года на предприятии произвели более 5,4 тыс. легковых автомобилей.

Белорусско-китайское СЗАО «БЕЛДЖИ», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году . В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль. Акционерами «БЕЛДЖИ» являются ОАО «БЕЛАЗ», Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd, СЗАО «Союзавтотехнологии» и CITIC International Investment Limited.