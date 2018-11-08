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Панк-рокеры из группы "Тараканы!" выступят в Минске уже через неделю

09.11.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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Панк-рок-группа «Тараканы!» даст ряд концертов в столицах стран СНГ после годового творческого отпуска. В белорусской столице музыканты выступят 16 ноября.


Фото: Владимир Яскин, AFISHA.TUT.BY

В отпуске участники коллектива времени не теряли: они выпустили альбом «Много шума из ничего», представили коллекцию нового мерча, CD и винила с последним релизом и сняли клип.

Вообще, история «Тараканов!» — это более 15 студийных альбомов, около 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах и обширная концертная география. Как бы ни трансформировалась их исполнительская манера — от дерзкого динамичного панк-рока, вдохновленного творчеством Sex Pistols и Ramones, до калифорнийского поп-панка — на отечественной рок-сцене группа всегда имела свой стиль и преданных слушателей.

На осенних концертах группа сыграет 2,5-часовой сет из лучших хитов, песни из проекта «Много шума из ничего» и треки, которые давно не исполнялись на концертах. Все это дополнит новое впечатляющее видео- и световое шоу.

Концерт группы «Тараканы!»

Когда: 16 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 30 рублей.

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Группа "Тараканы!" даст ряд концертов в столицах стран СНГ после годового творческого отпуска. В Минске музыканты выступят 16 ноября.
 
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