Панк-рок-группа «Тараканы!» даст ряд концертов в столицах стран СНГ после годового творческого отпуска. В белорусской столице музыканты выступят 16 ноября .



Фото: Владимир Яскин, AFISHA.TUT.BY

В отпуске участники коллектива времени не теряли: они выпустили альбом «Много шума из ничего», представили коллекцию нового мерча, CD и винила с последним релизом и сняли клип.

Вообще, история «Тараканов!» — это более 15 студийных альбомов, около 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах и обширная концертная география. Как бы ни трансформировалась их исполнительская манера — от дерзкого динамичного панк-рока, вдохновленного творчеством Sex Pistols и Ramones, до калифорнийского поп-панка — на отечественной рок-сцене группа всегда имела свой стиль и преданных слушателей.

На осенних концертах группа сыграет 2,5-часовой сет из лучших хитов, песни из проекта «Много шума из ничего» и треки, которые давно не исполнялись на концертах. Все это дополнит новое впечатляющее видео- и световое шоу.

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